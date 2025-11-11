Βούληση της Δημοτικής Αρχής του Αγίου Νικολάου η αναστήλωση του φάρου του Αφορεσμένου

Εποικοδομητική συνεργασία με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης είχε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, με αντικείμενο την αναστήλωση του Φάρου του ακρωτηρίου του Αγίου Ιωάννη ή Αφορεσμένου.

Στη συνάντηση που έγινε στο Δημαρχείο με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δημήτρη Στεφανή και την αναπλ. προϊσταμένη Κυριακή Βακάλογλου, παρουσία του αντιδημάρχου και υπαλλήλου του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Μπελούκα και της αναπλ. προϊσταμένης του τμήματος Ανάθεσης Μελετών του Δήμου Ναταλίας Παγκάλου, συζητήθηκαν διάφορα διαδικαστικά και υπηρεσιακά ζητήματα (εγκρίσεις, κλπ) που πρέπει να διευθετηθούν, στην κατεύθυνση της ωρίμανσης του φακέλου της αναστήλωσης του Φάρου.

«Βούλησή μας είναι ο Φάρος του Αγίου Ιωάννη ή Αφορεσμένου να αναστηλωθεί και να καταστεί επισκέψιμο μνημείο», αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου.