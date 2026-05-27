ΒΟΑΚ: Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν εν κινήσει. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο τμήμα του ΒΟΑΚ Ρέθυμνο – Χανιά πολύ κοντά τον κόμβο Καλυβών.

Στο όχημα επέβαιναν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι κατάφεραν έγκαιρα να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Στην επιχείρηση πυρόσβεσης συμμετείχαν 7 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με τρία πυροσβεστικά οχήματα. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, στο όχημα ωστόσο προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές. Από την πυρκαγιά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.