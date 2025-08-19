CAFE MELI
Σε φάση κρίσιμων αποφάσεων – Πώς θα ανάψει πράσινο φως στην Κρήτη για τον ΒΟΑΚ

19/08/2025
Στην Κρήτη, το μεγάλο έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα (ΒΟΑΚ) αποτελεί το επόμενο στοίχημα. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που έχει αναλάβει την μεγάλη σύμβαση παραχώρησης για το τμήμα Χανιά–Ηράκλειο, περιμένει την έγκριση της DG COMP και της DG Energy για να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο.

Το “κλειδί” πάντως της συμφωνίας είναι η τελική συμφωνία για το μοίρασμα του έργου μεταξύ ΑΚΤOR και ΜΕΤΚΑ, εξέλιξη που έχει και την έγκριση της κυβέρνησης. Στο υπουργείο Υποδομών μιλούν για οριστικοποίηση του πλαισίου το αμέσως προσεχές διάστημα με το Φθινόπωρο να αποτελεί κρίσιμο ορόσημο και για το δικαστικό μέτωπο του έργου που αφορά τις προσφυγές για την αλλαγή της χάραξης.

Τους τελευταίους μήνες η πολιτική ηγεσία είναι σε συνεχείς επαφές με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση, το επιστέγασμα της οποίας θα ήταν η απόσυρση των προσφυγών των δήμων Μίνωος Πεδιάδας και Ηρακλείου.

Σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό του έργου, προχωρεί το πρόσθετο τμήμα της προαίρεσης Χανιά–Κίσσαμος, προϋπολογισμού έως 250 εκατ. ευρώ.

Με την ενσωμάτωση και αυτού του τμήματος, το συνολικό κόστος του ΒΟΑΚ θα προσεγγίσει τα 2,5 δισ. ευρώ. Ενδιάμεσα το υπουργείο ξεκινά τις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στα πρότυπα των έργων που έγινα στο Πάτρα-Πύργος και είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση κατά 80% των τροχαίων ατυχημάτων. Από φέτος ξεκινά σειρά παρεμβάσεων σε επτά τμήματα του άξονα, ώστε να βελτιωθεί η εμπειρία των οδηγών ακόμη πριν την ολοκλήρωση της πλήρους αναβάθμισης.

