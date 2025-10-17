ΒΟΑΚ: Παράταση και καθυστερήσεις μια ακόμη χαμένη ευκαιρία για την Κρήτη

Για μια ακόμη φορά, οι πολίτες της Κρήτης γίνονται θεατές σε ένα γνώριμο έργο καθυστερήσεων, παρατάσεων και αναβολών. Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η ολοκλήρωση του μεσαίου τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Χερσόνησος – Νεάπολη) μετατίθεται κατά 16 μήνες, από τον Απρίλιο του 2027 στον Ιούλιο του 2028.

Πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας για την οδική ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και την ανάπτυξη της Ανατολικής Κρήτης, το οποίο είχε παρουσιαστεί ως έργο «ώριμο και έτοιμο να υλοποιηθεί». Σήμερα, αποδεικνύεται ότι ακόμη και σε αυτό το πιο προχωρημένο τμήμα, η πολιτεία δεν κατάφερε να εκπληρώσει εγκαίρως τις ίδιες τις υποχρεώσεις της:

· Η καθυστέρηση στην παράδοση των απαλλοτριωμένων χώρων που αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής δημιούργησε αλυσιδωτές συνέπειες.

· Προκάλεσε την παράταση του χρονοδιαγράμματος.

· Άνοιξε το δρόμο για αποζημιώσεις ύψους 124 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ανάδοχο.

Πέρα από την οικονομική διάσταση, η παράταση αυτή αναβάλλει για τουλάχιστον ενάμιση χρόνο την ασφαλή κυκλοφορία σε ένα από τα πιο επικίνδυνα τμήματα του υφιστάμενου δρόμου, διατηρώντας χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες εκτεθειμένους σε έναν δρόμο καρμανιόλα.

Ως Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ:

· Καταγγέλλουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη αυτή καθυστέρηση, η οποία δεν οφείλεται σε τεχνικά εμπόδια αλλά σε καθαρά διοικητικές ανεπάρκειες.

· Θέτουμε προ των ευθυνών της την πολιτεία, η οποία εδώ και χρόνια εξαγγέλλει τον ΒΟΑΚ ως έργο “εθνικής προτεραιότητας”, αλλά αποτυγχάνει να διασφαλίσει την έγκαιρη και αποτελεσματική του υλοποίηση.

· Ζητάμε άμεση δημοσιοποίηση πλήρους χρονοδιαγράμματος για όλα τα τμήματα του ΒΟΑΚ, με ρεαλιστικά και δεσμευτικά ορόσημα.

· Απαιτούμε διαφάνεια και δημόσιο απολογισμό για τις ευθύνες που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη.

Η Κρήτη δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις. Κάθε μήνας παράτασης σημαίνει περισσότερη επικινδυνότητα στους δρόμους, αναβολή επενδύσεων και ανάπτυξης, απώλεια χρηματοδοτικών ευκαιριών και υπονόμευση της αξιοπιστίας της πολιτείας.

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το έργο και θα αναλάβει κάθε θεσμική πρωτοβουλία ώστε το έργο του ΒΟΑΚ να πάψει να είναι “έργο εξαγγελιών” και να γίνει επιτέλους έργο ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ταβερναράκης

Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ