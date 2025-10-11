ΒΟΑΚ: Για το 2028 οδεύει η ολοκλήρωση του τμήματος Χερσόνησος-Νεάπολη

Προς παράταση κατά 16 μήνες οδεύει το έργο για το μεσαίο τμήμα του ΒΟΑΚ, Χερσόνησος-Νεάπολη. Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μετατέθηκε η Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών, η οποία αρχικά είχε οριστεί για την 21η Απριλίου 2027 και η οποία ορίζεται εκ νέου για την 11η Ιουλίου 2028, χωρίς να συντρέχει συναφής υπαιτιότητα ή εν γένει ευθύνη του αναδόχου σχήματος ΑΚΤOR-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Το σχήμα είχε υποβάλλει αίτημα παράτασης της προθεσμίας του έργου κυρίως λόγω της καθυστέρησης απόδοσης απαλλοτριωθέντων χώρων, γεγονός που προκάλεσε αλυσιδωτή καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου. Μαζί αιτείται αποζημίωσης 124 εκατ. ευρώ.

Η ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης Σύμπραξης είναι η 21-04-2023 και σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύμπραξης, η Αναθέτουσα Αρχή έπρεπε να παραδώσει στον ΙΦΣ μέχρι 21-04-2024 τους λοιπούς χώρους Κατασκευής του Έργου, οι οποίοι παραδόθηκαν τελικά τμηματικά στις 16-04-2025 και 12-05-2025 με τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα Παράδοσης -Παραλαβής Χώρων Κατασκευής Έργου.

Η μη έγκαιρη παράδοση των Χώρων Κατασκευής του Έργου από την Αναθέτουσα Αρχή συνιστά Γεγονός Αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 15.1.3 της Σύμβασης Σύμπραξης. Ακολούθως ο ανάδοχος υπέβαλλε τα αιτήματα παράτασης, απαλλαγής και αποζημίωσης σε περίπτωση Γεγονότος Αποζημίωσης, με επιστολές του με τις οποίες και δικαιούται τη Μετάθεση της Προγραμματισμένης Ημερομηνίας Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών και της Απώτερης Ημερομηνίας, σύμφωνα με το άρθρο 13.3 (α), αποζημίωση της Εκτιμώμενης Μεταβολής Κόστους Σύμπραξης σύμφωνα με το άρθρο 13.3 (β) και απαλλαγή των υποχρεώσεών του λόγω του Γεγονότος Αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 13.3 (δ) της Σύμβασης Σύμπραξης.

Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής έλαβε σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα χρονοδιαγράμματα που συνοδεύουν το αίτημα του αναδόχου προκειμένου να εκφέρει γνώμη επί των νέων ημερομηνιών που αιτείται, όπως του ζητήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή, ως πρόσθετη υπηρεσία, με σκοπό να διαπιστώσει τον τρόπο εισαγωγής των καθυστερήσεων στο αρχικό χρονοδιάγραμμα και τη χρονική τους έκταση, σφάλματα ή παραλείψεις στα χρονοδιαγράμματα.

Τέλος, όπως αναφέρεται στην απόφαση, η μη έγκαιρη παράδοση των Χώρων Κατασκευής του Έργου από την Αναθέτουσα Αρχή μεταθέτει την ημερομηνία ολοκλήρωσης των Εργασιών, η οποία με τη σειρά της αναγκαστικά μεταθέτει την Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών και την Απώτερη Ημερομηνία της Σύμβασης Σύμπραξης.

Το ποσό που αιτείται ο ΙΦΣ ως αποζημίωση για αυξημένες δαπάνες λόγω Εκτιμώμενης Μεταβολής Κόστους Σύμπραξης, θα οριστικοποιηθεί μετά την υποβολή όλων των απαιτούμενων σχετικών αποδεικτικών στοιχείων από τον ΙΦΣ και την εξέτασή τους από την Αναθέτουσα Αρχή.

Το τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη έχει κόστος 290 εκατ. ευρώ. Μέρος της χρηματοδότησης (περίπου 90 εκατ. ευρώ) προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης ενώ ακόμα ένα μέρος των χρημάτων προέρχεται από δάνεια που έχει συνάψει το παραπάνω σχήμα.

Ποιο είναι το έργο

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τμήματος Χερσόνησος-Νεάπολη περιλαμβάνουν: Μήκος αυτοκινητοδρόμου: 22,44 χλμ. και παράπλευρου / κάθετου δικτύου 9,65 χλμ.

Η τυπική διατομή του αυτοκινητόδρομου έχει πλάτος οδοστρώματος 21,5 μέτρα. θα διαθέτει 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με ΛΕΑ. Θα κατασκευαστούν 12 γέφυρες μονού κλάδου (1,7 χλμ.) και 5 σήραγγες μονού κλάδου (συνολικού μήκους 6,75 χλμ.). Προβλέπεται η κατασκευή συνολικά 5 νέων ανισόπεδων κόμβων. Τέλος θα υπάρχει και 1 cut & cover διπλού κλάδου (215 μ).

Είναι το δεύτερο τμήμα στο οποίο ξεκινούν οι κατασκευές μετά το ανατολικό τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος στο οποίο τα έργα είναι πλέον εμφανή σε μεγάλο μήκος του δρόμου. Αυτό το τμήμα των 14,5 χιλιομέτρων αναμένεται να είναι και το πρώτο που θα ολοκληρωθεί. Κατασκευάζεται ως δημόσιο έργο και εκτελείται από την ΤΕΡΝΑ και την AKTOR. Το έργο κόστους 186 εκατ. ευρώ είναι επίσης ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης.