ΒΟΑΚ: Έξι και όχι δέκα χιλιόμετρα παραδόθηκαν σήμερα στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος

Έξι χιλιόμετρα του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, αντί των δέκα που είχαν αρχικά ανακοινωθεί, προγραμματίζεται να δοθούν σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, στην κυκλοφορία στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος.

Η επίσημη διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 12:30, στη θέση Λίμνες, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα.

Η αλλαγή του αρχικού σχεδιασμού προκύπτει από το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες εργασίες στο τμήμα που επρόκειτο να παραδοθεί.

Η εξέλιξη δημιουργεί νέα δεδομένα για την πρόοδο του έργου, καθώς οι επόμενες παραδόσεις και η ολοκλήρωση των κόμβων μετατίθενται χρονικά.

Από τα 10 στα 6 χιλιόμετρα

Ο αρχικός προγραμματισμός του υπουργείου προέβλεπε την παράδοση των πρώτων 10 χιλιομέτρων του τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, σήμερα προβλέπεται να παραδοθούν μόνο έξι χιλιόμετρα.

Η διαφορά συνδέεται με τις κατασκευαστικές εργασίες που παραμένουν σε εξέλιξη στο υπόλοιπο τμήμα.

Πρόκειται για μια ουσιαστική διαφοροποίηση από τις αρχικές ανακοινώσεις, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για την ενημέρωση των οδηγών και των κατοίκων του Λασιθίου.

Πότε θα ολοκληρωθούν τα υπόλοιπα τέσσερα χιλιόμετρα

Οι τελευταίες πληροφορίες τοποθετούν την ολοκλήρωση των υπόλοιπων τεσσάρων χιλιομέτρων στις αρχές του 2027.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό αποτελεί εκτίμηση και θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τις επίσημες ανακοινώσεις της αναθέτουσας αρχής.

Παράλληλα, εκκρεμεί η ολοκλήρωση σημαντικών ανισόπεδων κόμβων που περιλαμβάνονται στον συνολικό σχεδιασμό του έργου.

Μεγαλύτερη αναμονή για τους κόμβους

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν οι πληροφορίες για καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των κόμβων Νεάπολης, Λιμνών και Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, οι συγκεκριμένες υποδομές ενδέχεται να απαιτήσουν τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια για να ολοκληρωθούν.

Η πλήρης λειτουργικότητα ενός νέου αυτοκινητοδρόμου δεν εξαρτάται μόνο από την ολοκλήρωση του κύριου οδοστρώματος αλλά και από την ασφαλή διασύνδεσή του με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.

Για τον λόγο αυτό, η πορεία των εργασιών στους κόμβους έχει ιδιαίτερη σημασία για την τελική λειτουργία του έργου.

Διαφορετικό έργο από τη σήραγγα Σεληναρίου

Η σημερινή παράδοση αφορά το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος και δεν πρέπει να συγχέεται με το έργο Χερσόνησος – Νεάπολη, στο οποίο βρίσκεται η σήραγγα Σεληναρίου.

Στο δεύτερο τμήμα έχουν καταγραφεί σοβαρά γεωλογικά προβλήματα και καθίζηση, με αποτέλεσμα την ανάγκη νέων τεχνικών ερευνών.

Πρόκειται για δύο διακριτές κατασκευαστικές ενότητες, οι οποίες αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις.

Τι αναμένεται από τη σημερινή επίσκεψη

Η παρουσία του υπουργού Υποδομών στο Λασίθι αναμένεται να δώσει την ευκαιρία για νεότερη ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών και τις εκκρεμότητες.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ακριβή έκταση του τμήματος που θα δοθεί στους οδηγούς, στις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στον προγραμματισμό των επόμενων παραδόσεων.

Η ασφαλής λειτουργία του νέου δρόμου και η ολοκλήρωση των υπόλοιπων υποδομών παραμένουν βασικές προτεραιότητες για την οδική σύνδεση του Λασιθίου με το Ηράκλειο.