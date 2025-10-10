ΒΟΑΚ: Aποζημίωση 124,5 εκ. από το Δημόσιο σε ΓΕΚ Τέρνα και Αktor

Σε μετάθεση των ημερομηνιών ολοκλήρωσης και σε αποζημίωση στον ανάδοχο αναγκάζεται το Δημόσιο για ακόμα ένα έργο, το ΣΔΙΤ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) αξίας 350 εκατ., εξαιτίας των καθυστερήσεων στην ωρίμανσή του.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που υπογράφεται από τον υπουργό, Χρίστο Δήμα, το ΣΔΙΤ για τον αυτοκινητόδρομο Χερσόνησος – Νεάπολη που εκτελείται από την κοινοπραξία των ΓΕΚ Τέρνα – Aktor (κατασκευαστής και Ιδιώτης Φορέας Σύμπραξης – ΙΦΣ) θα περατωθεί με καθυστέρηση 498 ημερών (16,3 μήνες) από τις αρχικές ημερομηνίες.

Όπως προκύπτει από το σκεπτικό της απόφασης ο ΙΦΣ τεκμηρίωσε την ανάγκη της προαναφερόμενης χρονικής μετάθεσης καθώς και τη συνολική, εξαιτίας της, εκτιμώμενη μεταβολή του Κόστους Σύμπραξης, που ανέρχεται σε 124,523 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ, εφόσον εφαρμόζεται), εκ των οποίων ποσό 112,323 εκατ. αφορά στον Κατασκευαστή και ποσό 12,200 εκατ. τον ΙΦΣ.

Είναι σαφές ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου. Αναφέρεται σχετικά ότι η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Σύμπραξης ήταν 21-04-2023 και σύμφωνα με αυτή η Αναθέτουσα Αρχή έπρεπε να παραδώσει στον ΙΦΣ μέχρι 21-04-2024 τους λοιπούς χώρους κατασκευής του έργου, οι οποίοι παραδόθηκαν τελικά τμηματικά στις 16-04-2025 και 12-05- 2025.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το δημόσιο αναγκάζεται να παρατείνει ημερομηνίες ολοκλήρωσης έργων και να καταβάλλει από ζημιώσεις στους αναδόχους, συνέπεια της δημοπράτησης έργων χωρίς να έχει επέλθει η ωρίμανσή τους, δηλαδή, μεταξύ άλλων, να έχουν γίνει όλες οι απαλλοτριώσεις.

Η απόφαση

Ειδικότερα, το υπουργείο Υποδομών αποφάσισε:

Τη μετάθεση της προγραμματισμένης ημερομηνίας διαθεσιμότητας υπηρεσιών, η οποία αρχικά είχε οριστεί για την 21η Απριλίου 2027 και η οποία ορίζεται εκ νέου για την 11η Ιουλίου 2028, χωρίς να συντρέχει συναφής υπαιτιότητα ή εν γένει ευθύνη του ΙΦΣ και Τη μετάθεση της Απώτερης Ημερομηνίας, η οποία αρχικά είχε οριστεί για την 21η Απριλίου 2028 για την 11η Ιουλίου 2029.

Παράλληλα έχει δεχτεί το δικαίωμα αποζημίωσης του αναδόχου, το ποσό της οποίας, όπως σημειώνεται, «θα οριστικοποιηθεί μετά την υποβολή όλων των απαιτούμενων σχετικών δικαιολογητικών από τον ΙΦΣ και την εξέτασή τους από την Αναθέτουσα Αρχή».

Βάσει των όσων καταγράφονται στην απόφαση του υπουργείου «δεν διαπιστώθηκαν εργασίες, τις οποίες θα μπορούσε να εκτελέσει ο ΙΦΣ, προκειμένου να περιοριστούν ή να αποκατασταθούν οι καθυστερήσεις στο έργο», κατά συνέπεια «η μη έγκαιρη παράδοση των χώρων κατασκευής μεταθέτει την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών, η οποία με τη σειρά της αναγκαστικά μεταθέτει την προγραμματισμένη ημερομηνία διαθεσιμότητας υπηρεσιών και την απώτερη ημερομηνία της Σύμβασης Σύμπραξης».

Επισημαίνεται παράλληλα ότι η διάρκεια της περιόδου υπηρεσιών της Σύμβασης Σύμπραξης, (Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος-Νεάπολη, με ΣΔΙΤ) δεν επηρεάζεται. Διατηρείται σε 26 έτη από την Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών.

Για να καταλήξει στην προαναφερόμενη απόφαση αυτή το αρμόδιο υπουργείο έλαβε υπόψη του έκθεση από τον Ανεξάρτητου Ελεγκτή του έργου.

Το τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη είναι μήκους 22,5 χλμ. (2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με ΛΕΑ, 12 γέφυρες μονού κλάδου 1,7 χλμ., 5 σήραγγες μονού κλάδου συνολικού μήκους 6,75 χλμ., 1 cut & cover διπλού κλάδου και 5 νέους Ανισόπεδους Κόμβους). Ο βασικός σχεδιασμός του περιλαμβάνει τις αναγκαίες εργασίες κατασκευής για τη βελτίωση και λειτουργική αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού με διαπλάτυνση αυτής (προσθήκη νέου κλάδου) καθώς και νέες χαράξεις (στις περιοχές με μορφολογικές δυσχέρειες), ώστε ακολούθως η οδός να αποκτήσει και να λειτουργήσει με χαρακτηριστικά σύγχρονου αυτοκινητόδρομου.

Το εν λόγω ΣΔΙΤ είναι ένα από τα τρία έργα του ΒΟΑΚ. Το μεγαλύτερο, Χανιά – Ηράκλειο με προϋπολογισμό 1,75 δις. υλοποιείται με σύμβαση παραχώρησης (έχει υπογραφτεί με τον Όμιλο ΓΕΚ Τέρνα και αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή), ενώ το τμήμα από Άγιο Νικόλαο έως Νεάπολη είναι δημόσιο έργο και κατασκευάζεται από τον Όμιλο Aktor.