Βανδαλισμοί στους νοσοκομειακούς ξενώνες της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου

Εικόνες ντροπής, αλλά και οργής στους νοσοκομειακούς ξενώνες «Θαλπωρή» της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, οι οποίες έπεσαν θύμα βανδαλισμού από αγνώστους για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα.

Η Μητρόπολη με ανακοίνωσή της εκφράζει την οργίλη αντίδρασή της και αποτυπώνει μέσω εικόνων που έδωσε στη δημοσιότητα το μέγεθος των ζημιών που προκάλεσαν οι βάνδαλοι.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου εκφράζει τη βαθυτάτη λύπη και την έντονη καταδίκη της για τον πρόσφατο βανδαλισμό που σημειώθηκε χθες το βράδυ στον νοσοκομειακό ξενώνα της Μητροπόλεως μας, Θαλπωρή , προκαλώντας ζημιές σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

Το περιστατικό συνιστά αδικαιολόγητη προσβολή προς έναν χώρο αφιερωμένο στην περίθαλψη, την φροντίδα και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η Μητρόπολη έχει αναθέσει την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές κάνοντας έκκληση να πάψουν να υπάρχουν τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές σε ένα έργο που έχει γίνει για να προσφέρει ΘΑΛΠΩΡΗ στους ανθρώπους που συνοδεύουν ασθενείς στον Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Να σημειωθεί ότι το ίδιο περιστατικό στον ίδιο χώρο έχει λάβει χώρα στο διάστημα μίας ακριβώς εβδομάδας, καταγεγραμμένο στην ΕΛ. ΑΣ.