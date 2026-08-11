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Βάι: Συνελήφθη επιχειρηματίας για 68 ομπρέλες και 136 ξαπλώστρες χωρίς άδεια!

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 11/08/2026
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Στη σύλληψη ενός 52χρονου επιχειρηματία προχώρησαν το Σάββατο 8 Αυγούστου οι αρμόδιες Αρχές, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην παραλία του Βάι, στο Λασίθι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές κινητοποιήθηκαν μετά από καταγγελία πολιτών και πραγματοποίησαν έλεγχο στον χώρο της παραλίας.

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Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκε ότι στον αιγιαλό είχαν τοποθετηθεί συνολικά 68 ομπρέλες και 136 ανάκλιντρα, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη άδεια παραχώρησης και η σχετική σύμβαση με την αρμόδια Αρχή.

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Για την παράβαση συνελήφθη ο 52χρονος επιχειρηματίας και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Ωστόσο, στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από προφορική εντολή του Εισαγγελέα.

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Η παραλία του Βάι αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της ανατολικής Κρήτης, προσελκύοντας κάθε καλοκαίρι μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Ξεχωριστή θέση στην περιοχή κατέχει το περίφημο Φοινικόδασος του Βάι, το οποίο αποτελεί προστατευόμενο φυσικό τοπίο και ένα από τα χαρακτηριστικότερα σημεία του Λασιθίου.

Το φοινικόδασος εκτείνεται σε περίπου 200 στρέμματα και καταλήγει στην αμμώδη παραλία, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο φυσικό τοπίο που αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες.

Η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει, παράλληλα, σημαντικό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, καθώς το σημείο ανάμεσα στο φοινικόδασος και την παραλία αποτελεί σημαντικό υδροβιότοπο για την ορνιθοπανίδα, ενώ και το θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής χαρακτηρίζεται από πλούσια βιοποικιλότητα.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 11/08/2026
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