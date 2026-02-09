UNESCO: Η ελληνική γλώσσα ως οικουμενική πολιτιστική κληρονομιά και η διαχρονική συμβολή της Κρήτης

Η απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της UNESCO, τον Νοέμβριο του 2025, να καθιερώσει την 9η Φεβρουαρίου ως «Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας», συνιστά κορυφαία διεθνή αναγνώριση για μία από τις αρχαιότερες και αδιάλειπτα ομιλούμενες γλώσσες του κόσμου.

Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή που αναδεικνύει τον οικουμενικό χαρακτήρα της ελληνικής γλώσσας και τη διαχρονική συμβολή της στον παγκόσμιο πολιτισμό. Η επιλογή της 9ης Φεβρουαρίου συνδέεται συμβολικά με τη μνήμη του εθνικού μας ποιητή, Διονύσιου Σολωμού, ο οποίος μέσα από το έργο του ανέδειξε την ελληνική γλώσσα ως έκφραση ελευθερίας, πνευματικής ανεξαρτησίας και εθνικής αυτογνωσίας.

Η ελληνική γλώσσα αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί φορέα πολιτισμού, φιλοσοφίας, επιστήμης και δημοκρατίας, θεμέλιο της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας σκέψης και βασικό εργαλείο διαμόρφωσης εννοιών που συγκρότησαν τον σύγχρονο κόσμο.

Όπως δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης Γωγώ Μηλάκη: «Η καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας από την UNESCO προσδίδει επίσημο διεθνή χαρακτήρα στον εορτασμό της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρίζοντας την ιστορική της διαδρομή άνω των τριών χιλιετιών και τη ζωντανή, διαρκή της παρουσία στον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη. Η απόφαση αυτή αναδεικνύει τον οικουμενικό χαρακτήρα της ελληνικής γλώσσας και επιβεβαιώνει ότι η γλωσσική κληρονομιά δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά αποτελεί ζωντανό στοιχείο πολιτισμού, διαλόγου και δημιουργίας στο παρόν και στο μέλλον. Η Κρήτη, με τη μακραίωνη ιστορία και τη ζωντανή γλωσσική της παράδοση, συνεχίζει να συμβάλλει δυναμικά σε αυτήν τη διαδρομή, τιμώντας τη γλώσσα όχι μόνο ως μέσο επικοινωνίας, αλλά ως φορέα πολιτισμικής ταυτότητας και συλλογικής αυτογνωσίας. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τις αξίες που προβάλλει η UNESCO: την παιδεία, τον πολιτισμό, τη γλωσσική πολυμορφία και τη μετάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις επόμενες γενιές».

Η Κρήτη κατέχει ξεχωριστή θέση σε αυτή τη μακραίωνη πορεία της ελληνικής γλώσσας. Από τις πρώιμες γραφές του μινωικού πολιτισμού και τη Γραμμική Β΄, έως τη δωρική διάλεκτο, τη βυζαντινή παράδοση, την κρητική αναγέννηση και τη σύγχρονη λογοτεχνική και ποιητική δημιουργία, το νησί υπήρξε και παραμένει ζωντανό εργαστήρι του ελληνικού λόγου.

Η κρητική διάλεκτος, με τον πλούτο, τη μουσικότητα και τη βαθιά βιωματική της δύναμη, αποτελεί πολύτιμο θησαυρό της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς και αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτισμικής ταυτότητας του τόπου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της γλωσσικής πολυμορφίας του ελληνισμού.