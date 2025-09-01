CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

3 εκ. ευρώ ο τζίρος της μαφίας της Κρήτης – Το κόλπο με τις αγοραπωλησίες οικοπέδων

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 01/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 01/09/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Τα τρία εκατομμύρια ευρώ πλησίαζε ο τζίρος της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη τα ξημερώματα της Κυριακής σε Χανιά και Ρέθυμνο, με τα πρώτα μέλη της να οδηγούνται σήμερα (17:30) ενώπιον του ανακριτή. Μάλιστα, σήμερα η ΕΛΑΣ προχώρησε σε μία νέα σύλληψη για την υπόθεση με τους συλληφθέντες συνολικά να φθάνουν τους 49.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων αναφέρεται πως τα έσοδα προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών, τα οποία υπολογίζονται περίπου στο 1,1 εκατ. ευρώ, ενώ από την υπόλοιπη δραστηριότητά τους τα έσοδα άγγιζαν το 1,5 εκατ. ευρώ. Το κάθε μέλος έπαιρνε το μερίδιό του, όμως, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι και εδώ τα περισσότερα χρήματα κατέληγαν στα δύο αδέρφια επιχειρηματίες που θεωρούνται οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη.

ΧΡΥΣΟΣ

Η επίδειξη δύναμης και πλούτου αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο έξω από τα Χανιά, όπου η εξωτερική περίφραξη ξεπερνά τα δύο μέτρα, χωρίς κανείς να μπορεί να δει το εσωτερικό της μονάδας, ενώ οι δύο πλευρές επικοινωνούν με εσωτερική γέφυρα και με το άγαλμα του Ποσειδώνα να δεσπόζει μπροστά από την πισίνα.

Στις έρευνες των αστυνομικών έχουν βρεθεί μετρητά, πολλά όπλα, μεταξύ των οποίων και πολεμικά, σφαίρες, κινητά τηλέφωνα και ναρκωτικά.

NOVA

Οι αγοραπωλησίες οικοπέδων

Αυτό, όμως, που τις τελευταίες ώρες έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των αστυνομικών της Ασφάλειας Χανίων είναι οι δεκάδες υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις που βρέθηκαν στο σπίτι του μεγάλου επιχειρηματία της Κρήτης. Αυτό γιατί ένας τρόπος για έσοδα στην οργάνωση ήταν οι αγοραπωλησίες οικοπέδων που φαίνεται πως ανήκαν στην εκκλησία.

Οι πληροφορίες που υπάρχουν αναφέρουν πως, κάτω από καθεστώς πίεσης, κατάφερναν να αποκτούν αυτά τα οικόπεδα και στη συνέχεια είτε να τα πωλούν σε πολύ υψηλότερη τιμή είτε να τα εκμεταλλεύονται οι ίδιοι, αγοράζοντας ένα «φιλέτο» σε τιμή… ευκαιρίας.

Από τις επισυνδέσεις των τηλεφώνων των κατηγορουμένων αποκαλύπτεται ένα τεράστιο ενδιαφέρον της οργάνωσης για το ποιος θα είναι ο νέος Μητροπολίτης Χανίων. Φαίνεται πως οι δράστες, χρησιμοποιώντας άτομα που μπορούν να ασκήσουν επιρροή, προσπαθούσαν να κερδίσει τη θέση ιερέας της αρεσκείας τους.

H μυστική επιχείρηση  της ΕΛΑΣ

Όπως έγραφε νωρίτερα το protothema.gr, κλειδί για την αποκάλυψη της εγκληματικής οργάνωσης αποτέλεσε ο ρόλος δύο μυστικών αστυνομικών, που έφτασαν στην Κρήτη με το πρόσχημα ότι θα εργάζονταν σε κατάστημα εστίασης.

Οι δύο αστυνομικοί ανέλαβαν το δύσκολο και επικίνδυνο έργο να αφήσουν τις στολές τους τον Ιούνιο και να μετατραπούν σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δίνοντας έτσι την τελική ώθηση στην έρευνα της Ασφάλειας Χανίων που είχε ξεκινήσει τον περασμένο Φεβρουάριο.

Το «πράσινο φως» έδωσε η Εισαγγελία Χανίων, ώστε για πρώτη φορά στην Κρήτη να εισχωρήσουν αστυνομικοί μέσα σε συμμορίες με την επικεφαλής της να έχει πλήρη ενημέρωση για την πορεία της έρευνας ανά πάσα στιγμή.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν μεθοδικά και έξυπνα να κερδίσουν την απόλυτη εμπιστοσύνη των ατόμων αυτών, οι οποίοι, νιώθοντας ότι μιλούν σε δικούς τους ανθρώπους, έλεγαν πολλά, που όμως όλα κατέληγαν στην Ασφάλεια Χανίων.

Έτσι μέσα σε διάστημα μερικών εβδομάδων, οι δύο αστυνομικοί, που δεν πάτησαν ποτέ το πόδι τους στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, κατάφεραν να χαρτογραφήσουν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, συλλέγοντας ζωτικής σημασίας πληροφορίες για τους εμπλεκομένους.

Χαρακτηριστικό, δε, της μυστικότητας της επιχείρησης ήταν το γεγονός ότι οι ενημερώσεις γίνονταν σε έναν πολύ στενό κύκλο αστυνομικών, σε ερημικές περιοχές, τις νυχτερινές ώρες, δίνοντας στην υπόθεση διάσταση κατασκοπείας

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
Πρώτο Θέμα
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 01/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 01/09/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Κρήτη: Ξεκινάει η ανάπτυξη της πρώτης Μεσογειακής Βιοκλιματικής Τράπεζας Σπόρων | +Video

01/09/2025

Η Κρήτη στηρίζει ενεργά τη σύνδεση Έρευνας και Επιχειρηματικότητας

01/09/2025

Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Λασιθίου: Η κυβέρνηση της ΝΔ απέτυχε – Η ώρα της αλλαγής πλησιάζει

01/09/2025

Μαθήματα Κινεζικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

01/09/2025

Ο Γ. Πλακιωτάκης στην εκδήλωση απολογισμού πεπραγμένων της δημοτικής αρχής του Οροπεδίου Λασιθίου

01/09/2025
trakter

Κρήτη: Σοκ στην Ροδιά – Βρέθηκε σορός σε προχωρημένη σήψη

01/09/2025

Δύο αδέλφια με πολυτελή ξενοδοχεία και παρελθόν στους εκβιασμούς οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη

01/09/2025

Κρήτη: Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι θα «δώσει» 12 μήνες τουρισμό!

31/08/2025

Χανιά: Κινητοποίηση φοιτητών για τις εστίες του Πολυτεχνείου Κρήτης

31/08/2025

Αγιος Νικόλαος: Ανακοινώνονται την 1η Σεπτεμβρίου οι δικαιούχοι voucher των βρεφονηπιακών σταθμών

31/08/2025
Back to top button