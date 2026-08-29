Τριήμερη περιοδεία κλιμακίων του ΠΑΣΟΚ στο Λασίθι

Στο πλαίσιο της οργανωτικής και πολιτικής προετοιμασίας για τη μεγάλη εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής πραγματοποιεί τριήμερη περιοδεία κλιμακίων στελεχών στον Νομό Λασιθίου, με στόχο την ουσιαστική επαφή με την τοπική κοινωνία, τους εργαζόμενους και τους παραγωγικούς φορείς.

Δευτέρα 31 Αυγούστου – Ιεράπετρα

Επικεφαλής κλιμακίου: Θανάσης Κατερινόπουλος, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

10:00: Συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή Ιεράπετρας

Συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή Ιεράπετρας 11:00: Επίσκεψη στα γραφεία του Λιμενικού Σώματος και συνάντηση με τον Λιμενάρχη

Επίσκεψη στα γραφεία του Λιμενικού Σώματος και συνάντηση με τον Λιμενάρχη 12:00: Συνάντηση με τον σύλλογο «Φίλοι – Εθελοντές Ερυθρού Σταυρού» Ιεράπετρας

Συνάντηση με τον σύλλογο «Φίλοι – Εθελοντές Ερυθρού Σταυρού» Ιεράπετρας 13:00: Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας

Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας 18:30: Επίσκεψη στα κοντινά χωριά (Επισκοπή – Παχεία Άμμος – Καβούσι), επικοινωνία με τους κατοίκους και μοίρασμα φυλλαδίων

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου – Σητεία

Επικεφαλής κλιμακίου: Δημήτρης Μάντζος, Ιωάννης Τσίμαρης, Τάσος Νικολαΐδης

09:30: Επίσκεψη στη λαϊκή αγορά και μοίρασμα φυλλαδίων

Επίσκεψη στη λαϊκή αγορά και μοίρασμα φυλλαδίων 10:30: Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Σητείας και συνάντηση με τον Σύλλογο Εργαζομένων

Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Σητείας και συνάντηση με τον Σύλλογο Εργαζομένων 12:00: Βόλτα στα εμπορικά καταστήματα της πόλης και διανομή υλικού

Βόλτα στα εμπορικά καταστήματα της πόλης και διανομή υλικού 13:00: Συνάντηση με φορείς εστίασης, ξενοδοχοϋπαλλήλους και τον Αγροτικό Σύλλογο, καθώς και ανοικτή συζήτηση σε καφέ της πόλης

Συνάντηση με φορείς εστίασης, ξενοδοχοϋπαλλήλους και τον Αγροτικό Σύλλογο, καθώς και ανοικτή συζήτηση σε καφέ της πόλης 15:00: Συνάντηση στους Παπαγιαννάδες με τον ΤΟΕΒ, τον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου – Άγιος Νικόλαος

Επικεφαλής κλιμακίου: Παύλος Γερουλάνος, Δημήτρης Μάντζος, Ευαγγελία Λιακούλη, Μάρα Κουκουδάκη

11:30: Βόλτα στην πόλη (έναρξη από την καφετέρια «Μέλι», πλατεία και πεζόδρομος) και μοίρασμα φυλλαδίων

Βόλτα στην πόλη (έναρξη από την καφετέρια «Μέλι», πλατεία και πεζόδρομος) και μοίρασμα φυλλαδίων 11:30: Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου και τις Διευθύνσεις που στεγάζονται στο κτήριο της Αντιπεριφέρειας (αίθουσα Στρατάκη)

Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου και τις Διευθύνσεις που στεγάζονται στο κτήριο της Αντιπεριφέρειας (αίθουσα Στρατάκη) 13:30: Επίσκεψη στα γραφεία των υπαλλήλων για χαιρετισμό και διανομή φυλλαδίων

Η περιοδεία ολοκληρώνεται με το ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους πολίτες για συμμετοχή στη μεγάλη κεντρική εκδήλωση για τα 52 χρόνια του Δημοκρατικού Κινήματος, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στις 19:00, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.