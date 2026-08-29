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Τριήμερη περιοδεία κλιμακίων του ΠΑΣΟΚ στο Λασίθι

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/08/2026
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Στο πλαίσιο της οργανωτικής και πολιτικής προετοιμασίας για τη μεγάλη εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής πραγματοποιεί τριήμερη περιοδεία κλιμακίων στελεχών στον Νομό Λασιθίου, με στόχο την ουσιαστική επαφή με την τοπική κοινωνία, τους εργαζόμενους και τους παραγωγικούς φορείς.

ΧΡΥΣΟΣ

Δευτέρα 31 Αυγούστου – Ιεράπετρα

Επικεφαλής κλιμακίου: Θανάσης Κατερινόπουλος, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

SUNSTOP
  • 10:00: Συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή Ιεράπετρας
  • 11:00: Επίσκεψη στα γραφεία του Λιμενικού Σώματος και συνάντηση με τον Λιμενάρχη
  • 12:00: Συνάντηση με τον σύλλογο «Φίλοι – Εθελοντές Ερυθρού Σταυρού» Ιεράπετρας
  • 13:00: Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας
  • 18:30: Επίσκεψη στα κοντινά χωριά (Επισκοπή – Παχεία Άμμος – Καβούσι), επικοινωνία με τους κατοίκους και μοίρασμα φυλλαδίων

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου – Σητεία

Επικεφαλής κλιμακίου: Δημήτρης Μάντζος, Ιωάννης Τσίμαρης, Τάσος Νικολαΐδης

MARIS
  • 09:30: Επίσκεψη στη λαϊκή αγορά και μοίρασμα φυλλαδίων
  • 10:30: Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Σητείας και συνάντηση με τον Σύλλογο Εργαζομένων
  • 12:00: Βόλτα στα εμπορικά καταστήματα της πόλης και διανομή υλικού
  • 13:00: Συνάντηση με φορείς εστίασης, ξενοδοχοϋπαλλήλους και τον Αγροτικό Σύλλογο, καθώς και ανοικτή συζήτηση σε καφέ της πόλης
  • 15:00: Συνάντηση στους Παπαγιαννάδες με τον ΤΟΕΒ, τον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου – Άγιος Νικόλαος

Επικεφαλής κλιμακίου: Παύλος Γερουλάνος, Δημήτρης Μάντζος, Ευαγγελία Λιακούλη, Μάρα Κουκουδάκη

  • 11:30: Βόλτα στην πόλη (έναρξη από την καφετέρια «Μέλι», πλατεία και πεζόδρομος) και μοίρασμα φυλλαδίων
  • 11:30: Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου και τις Διευθύνσεις που στεγάζονται στο κτήριο της Αντιπεριφέρειας (αίθουσα Στρατάκη)
  • 13:30: Επίσκεψη στα γραφεία των υπαλλήλων για χαιρετισμό και διανομή φυλλαδίων

Η περιοδεία ολοκληρώνεται με το ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους πολίτες για συμμετοχή στη μεγάλη κεντρική εκδήλωση για τα 52 χρόνια του Δημοκρατικού Κινήματος, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στις 19:00, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/08/2026
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