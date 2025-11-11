CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Τρεις νεκροί σε ναυάγιο με μετανάστες στη Γαύδο

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 11/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 11/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης πραγματοποιείται στα νότια της Γαύδου μετά από ανατροπή λέμβου με μετανάστες.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τρεις σοροί και διασώθηκαν 56 άτομα από δύναμη της Frontex.

ΧΡΥΣΟΣ

Στην περιοχή βρίσκονται δύο παραπλέοντα σκάφη και σπεύδουν δύο του Λιμενικού, ενώ απογειώθηκε και ελικόπτερο. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοούμενους. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6-7 μποφόρ.

Από το λιμάνι της Καραβέ επιβιβάστηκε σε πλωτό μέσο η γιατρός του Περιφερειακού Ιατρείου Γαύδου, συνοδεία λιμενικού, προκειμένου να προσφέρει άμεσα πρώτες βοήθειες στους ανθρώπους που εντοπίστηκαν στο νερό, σύμφωνα με το neakriti.gr.

NOVA

Οι 56 που διασώθηκαν μεταφέρονται στο λιμάνι του Καραβέ. Μετά την παροχή ιατρικής υποστήριξης στη Γαύδο, οι διασωθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Αγία Γαλήνη και στη συνέχεια στα Χανιά.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Media+ Media+ Send an email 11/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 11/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

Κρήτη: Ενισχύθηκε η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων

11/11/2025

Αγιος Νικόλαος: Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το θέμα του Καρναβαλιού

11/11/2025

Αγιος Νικόλαος, ΒΟΑΚ: Ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας την Τετάρτη 11/11

11/11/2025
goulidakis

Ο Ιωάννης Γουλιδάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη

11/11/2025

Βούληση της Δημοτικής Αρχής του Αγίου Νικολάου η αναστήλωση του φάρου του Αφορεσμένου

11/11/2025

Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο αναβάθμισης της Μαρίνας Αγίου Νικολάου

11/11/2025

Ερώτηση Κ.Σπυριδάκη για Διαλυνάκειο νοσοκομείο Νεάπολης

11/11/2025

Διακοπή ρεύματος την Τρίτη 11/11 σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου

11/11/2025
αρναουτάκης

Αρναουτάκης: «Ανάγκη συστράτευσης για την παραβατικότητα – Ετοιμάζουμε πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών»

10/11/2025

Ανδρουλάκης από Ηράκλειο: Η πρόταση του για τα όπλα στην Κρήτη

10/11/2025
Back to top button