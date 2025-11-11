Τρεις νεκροί σε ναυάγιο με μετανάστες στη Γαύδο

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης πραγματοποιείται στα νότια της Γαύδου μετά από ανατροπή λέμβου με μετανάστες.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τρεις σοροί και διασώθηκαν 56 άτομα από δύναμη της Frontex.

Στην περιοχή βρίσκονται δύο παραπλέοντα σκάφη και σπεύδουν δύο του Λιμενικού, ενώ απογειώθηκε και ελικόπτερο. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοούμενους. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6-7 μποφόρ.

Από το λιμάνι της Καραβέ επιβιβάστηκε σε πλωτό μέσο η γιατρός του Περιφερειακού Ιατρείου Γαύδου, συνοδεία λιμενικού, προκειμένου να προσφέρει άμεσα πρώτες βοήθειες στους ανθρώπους που εντοπίστηκαν στο νερό, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Οι 56 που διασώθηκαν μεταφέρονται στο λιμάνι του Καραβέ. Μετά την παροχή ιατρικής υποστήριξης στη Γαύδο, οι διασωθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Αγία Γαλήνη και στη συνέχεια στα Χανιά.