Τραγωδία στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων: Νεκρός πρώην Αντιδήμαρχος, φέρει τραύμα από όπλο

Βαρύ πένθος σκόρπισε στις Αγίες Παρασκιές του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων ο θάνατος του Γιώργου Πολυζωάκη, 65 ετών και πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης σε χωράφι της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε σε αγροτική έκταση φέροντας τραύμα από όπλο. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές, με την Αστυνομία να εξετάζει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Με βάση την πρώτη εικόνα, οι Αρχές συγκλίνουν στο ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε ισχυρό σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς ο Γιώργος Πολυζωάκης ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην ευρύτερη περιοχή.

Είχε πολυετή παρουσία στα κοινά, έχοντας διατελέσει τόσο δημοτικός σύμβουλος όσο και αντιδήμαρχος, ενώ έντονη ήταν και η σύνδεσή του με τον αθλητισμό και τον τοπικό Κόροιβο.