Τραγωδία στα Μάλια: Μητέρα έπεσε από βάρκα και πνίγηκε μπροστά σε τρία ανήλικα παιδιά

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η βόλτα με φουσκωτό σε παραλία των Μαλίων το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8) όταν μια 40χρονη τουρίστρια πνίγηκε μπροστά σε τρία ανήλικα παιδιά.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο γυναίκες από την Ολλανδία μαζί με τα τρία ανήλικα νοίκιασαν φουσκωτό στη θαλάσσια περιοχή Κλωτζανή του δήμου Χερσονήσου. Σύμφωνα με το neakriti.gr, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, η μία από τις δύο τουρίστριες βρέθηκε στη θάλασσα.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές, καθώς πάνω στο σκάφος βρίσκονταν δύο παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών και ακόμη ένα έφηβο. Οι τουρίστες καλούσαν σε βοήθεια και στο σημείο έσπευσαν άμεσα jet ski από γειτονικές επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση διάσωσης.

Η δεύτερη τουρίστρια κατάφερε τελικά να ανασύρει τη φίλη της από το νερό, ωστόσο η 40χρονη δεν είχε τις αισθήσεις της. Στην παραλία έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο η άτυχη γυναίκα είχε ήδη καταλήξει.

Λιμενικές πηγές αναφέρουν στο cretalive.gr, ότι η μίσθωση σκαφών μέχρι 30 ίππους δεν απαιτεί κάποιο δίπλωμα και πολλοί τουρίστες νοικιάζουν τέτοιες βάρκες για μία βολτούλα στη θάλασσα.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 40χρονη βρέθηκε στο νερό και έχασε τη ζωή της.