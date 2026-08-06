CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΚΡΗΤΗ

Τραγωδία στα Μάλια: Μητέρα έπεσε από βάρκα και πνίγηκε μπροστά σε τρία ανήλικα παιδιά

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 6 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 06/08/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
ekav
Palermo TECH HUB
Cosmos

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η βόλτα με φουσκωτό σε παραλία των Μαλίων το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8) όταν μια 40χρονη τουρίστρια πνίγηκε μπροστά σε τρία ανήλικα παιδιά.

ΧΡΥΣΟΣ

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο γυναίκες από την Ολλανδία μαζί με τα τρία ανήλικα νοίκιασαν φουσκωτό στη θαλάσσια περιοχή Κλωτζανή του δήμου Χερσονήσου. Σύμφωνα με το neakriti.gr, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, η μία από τις δύο τουρίστριες βρέθηκε στη θάλασσα.

SUNSTOP

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές, καθώς πάνω στο σκάφος βρίσκονταν δύο παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών και ακόμη ένα έφηβο. Οι τουρίστες καλούσαν σε βοήθεια και στο σημείο έσπευσαν άμεσα jet ski από γειτονικές επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση διάσωσης.

MARIS

Η δεύτερη τουρίστρια κατάφερε τελικά να ανασύρει τη φίλη της από το νερό, ωστόσο η 40χρονη δεν είχε τις αισθήσεις της. Στην παραλία έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο η άτυχη γυναίκα είχε ήδη καταλήξει.

Λιμενικές πηγές αναφέρουν στο cretalive.gr, ότι η μίσθωση σκαφών μέχρι 30 ίππους δεν απαιτεί κάποιο δίπλωμα και πολλοί τουρίστες νοικιάζουν τέτοιες βάρκες για μία βολτούλα στη θάλασσα.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 40χρονη βρέθηκε στο νερό και έχασε τη ζωή της.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 6 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 06/08/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

07082026

Αυτοψία του Χρήστου Δήμα σε εργοτάξια κατά μήκος του ΒΟΑΚ

7 Αυγούστου 2026
logisths

Απάτη με ψεύτικες επενδύσεις στο Ηράκλειο – Εχασε 100.000 ευρώ

6 Αυγούστου 2026

Λασίθι: Φωτιά κοντά στον οικισμό Καρύδι, 112 για ετοιμότητα

6 Αυγούστου 2026

Συναγερμός στην Ιεράπετρα: Τέσσερις αφίξεις μεταναστών τις τελευταίες ώρες – Πνίγεται το πρώην Δημοτικό Σχολείο της Μακρυλιάς

6 Αυγούστου 2026
deyaan agn

ΔΕΥΑΑΝ: Ενημέρωση για το περιστατικό διαρροής λυμάτων στην περιοχή του Καλού Χωριού

6 Αυγούστου 2026
05082026

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και τον Πρόεδρο του ΙΤΕ

5 Αυγούστου 2026
grandis

Η Περιφέρεια Κρήτης αναδεικνύει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

5 Αυγούστου 2026

Ενισχύονται οι υπηρεσίες καθαριότητας στις τουριστικές περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου

5 Αυγούστου 2026
agncitybus app

Στη διάθεση των πολιτών η εφαρμογή τηλεματικής της Αστικής Συγκοινωνίας του Δήμου Αγίου Νικολάου

5 Αυγούστου 2026
press container

Ενίσχυση της διαχείρισης απορριμμάτων με τη χρήση Press Containers σε Άγιο Νικόλαο και Ελούντα

4 Αυγούστου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button