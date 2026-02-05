Τραγωδία στα Χανιά: Σκοτώθηκε γυναίκα σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης στον ΒΟΑΚ, στο 13ο χιλιόμετρο Χανίων-Κίσσαμου, με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο εμπλέκονται τρία οχήματα. Η άτυχη γυναίκα εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός της και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ τρία ακόμη άτομα έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό, καθώς και η Τροχαία, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο. Οι εικόνες από το σημείο είναι ιδιαίτερα σκληρές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα οδηγούσε κόκκινο Ι.Χ. αυτοκίνητο με κατεύθυνση από Κίσσαμο προς Χανιά.