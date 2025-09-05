CAFE MELI
Τοποθέτηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με αφορμή την κατάθεση προσφυγής από την δημοτική μειοψηφία κατά της απόφασης για την ανάκληση της μονοδρόμησης του παραλιακού

Ανάγνωση 2 λεπτών
Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μικροπολιτικές σκοπιμότητες να σταθούν εμπόδιο σε μια απόφαση που, εκτός ότι ήταν μια πάγια πολιτική μας δέσμευση προς τους δημότες, θα ανακουφίσει πρωτίστως τους συμπολίτες μας και κατ’ επέκταση την πόλη και το Λιμάνι από την κυκλοφοριακή επιβάρυνση της τελευταίας πενταετίας, σημειώνει ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, αναφερόμενος στην κατάθεση προσφυγής από μέρος της δημοτικής μειοψηφίας κατά της απόφασης για την υποβολή αιτήματος ανάκλησης της απόφασης μονοδρόμησης του παραλιακού δρόμου ώστε να εφαρμοστεί διπλή κυκλοφορία.

Ακολουθεί αναλυτικά η τοποθέτηση του Δημάρχου:

Με αφορμή την άσκηση προσφυγής από μέρος της δημοτικής μειοψηφίας κατά της απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου και του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή αιτήματος ανάκλησης της απόφασης μονοδρόμησης του παραλιακού δρόμου ώστε να εφαρμοστεί διπλή κυκλοφορία, ως Δήμαρχος οφείλω να τοποθετηθώ καθαρά και υπεύθυνα:

Η συγκεκριμένη προσφυγή αποτελεί κατά την γνώμη μου μια λανθασμένη  ενέργεια, διότι δεν στηρίζεται σε ουσιαστικούς λόγους αλλά σε τυπικά ζητήματα, με μοναδικό στόχο να καθυστερήσει μια αναγκαία απόφαση για την επαναφορά του παραλιακού στην διπλή κυκλοφορία. Είναι αμφίβολο αν υπάρχει καν το παραδεκτό της προσφυγής.

Πέρα από αυτό, επισημαίνω ότι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (άρθρο 56 παρ. 7), ο οποίος ισχύει από τον Σεπτέμβριο του 2025, προβλέπεται ρητά εκτός άλλων ότι αν λιμένας μείζονος ενδιαφέροντος – όπως ο δικός μας – δεν διαθέτει Master Plan, είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μετά από κυκλοφοριακή μελέτη. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση του συγκεκριμένου παραλιακού δρόμου, αφού αυτός ανήκει στη χερσαία ζώνη λιμένα.

Επομένως, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι θα μπορούσε να γίνει δεκτός κάποιος τυπικός λόγος προσφυγής κατά της απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και του Δημοτικού Συμβουλίου θα ήταν περιττό. Η νέα πρόσφατη νομοθεσία φαίνεται ότι μας επιτρέπει να ζητήσουμε αλλαγή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατ’ εξαίρεση, χωρίς master plan και χωρίς να χρειαστεί ανάκληση της προηγούμενης απόφασης μονοδρόμησης και να ξεπεραστεί έτσι κι αυτή η απόπειρα καθυστέρησης.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μικροπολιτικές σκοπιμότητες να σταθούν εμπόδιο σε μια απόφαση που, εκτός ότι ήταν μια πάγια πολιτική μας δέσμευση προς τους δημότες, θα ανακουφίσει πρωτίστως τους συμπολίτες μας και κατ’ επέκταση την πόλη και το Λιμάνι από την κυκλοφοριακή επιβάρυνση της τελευταίας πενταετίας. Επαναλαμβάνουμε ότι αναγνωρίζουμε ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή, με τη μονοδρόμηση, αναζήτησε μια λύση προς όφελος του τόπου, ωστόσο εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η επιλογή αυτή όχι μόνο δεν βελτίωσε την κατάσταση αλλά την επιδείνωσε. Και αυτά οφείλουμε να τα διορθώνουμε ως επόμενη δημοτική αρχή.

Εμείς, με σοβαρότητα και θεσμική ευθύνη, οφείλουμε να προχωρήσουμε μπροστά με αποφάσεις που θα εξυπηρετούν το κοινό συμφέρον. Και έτσι πορευόμαστε με γνώμονα το καλό του τόπου και των συμπολιτών μας.

