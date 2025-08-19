Τοποθέτηση Θωμά Χαριτάκη για την επαναφορά του παραλιακού σε διπλής κυκλοφορίας

Είναι απολύτως σαφές ότι η κάθε δημοτική αρχή έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει την πολιτική της, τροποποιώντας ενδεχομένως και αποφάσεις που είχαν ληφθεί στο παρελθόν.

Πρέπει όμως να γίνεται, με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και όχι στην λογική του έτσι θέλω επειδή έχω την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

Σε σχέση με το συζητούμενο θέμα έχω να επισημάνω τα εξής :

Ήταν προεκλογική σας υπόσχεση η αλλαγή των κυκλοφοριακών συνθηκών στον παραλιακό, άρα και η ακύρωση του έργου ανάπλασης που ήταν ενταγμένες με δεσμευμένη χρηματοδότηση στα ΒΑΑ μέσω προγραμματικής σύμβασης. Μάλιστα υποσχεθήκατε ότι είχατε τον τρόπο να την υλοποιήσετε άμεσα.

– Την πρώτη προσπάθεια κυκλοφοριακής αλλαγής στον παραλιακό την ξεκινήσατε με αλληλογραφία με το Υπουργείο Ναυτιλίας, μέσω ΔΛΤ. Η απάντηση που ήρθε (αρ. πρωτ.3121.11/20685/25-20/3/25) αναφέρει ότι ‘’… δεν έχει αντίρρηση όπως υποβάλλετε σχετικό φάκελο για το υπ’ όψιν έργο, στο πλαίσιο του άρθρου 19 του ν.2971/2001(Α’145)…’’ Με άλλα λόγια το Υπουργείο απάντησε αυτό που έπρεπε. Στείλτε μας τη νέα σας πρόταση για να την ελέγξουμε και να την εγκρίνουμε εφόσον συμφωνήσουμε.

Προφανώς η απάντηση αυτή δε σας βόλευε και η αρχική ‘’διαδικασία’’ εγκαταλείφθηκε. Ξεκινήσατε άλλες διαδικασίες που θεωρήσατε ότι μπορούν να οδηγήσουν γρηγορότερα στο πολυπόθητο αποτέλεσμα χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

– Η δεύτερη προσπάθεια ήταν το στήσιμο νέας κυκλοφοριακής μελέτης με το σενάριο της διπλής κυκλοφορίας με απευθείας ανάθεση στον μελετητή του δακτυλίου. Η μελέτη αυτή αποδέχεται τη διπλή κυκλοφορία υπό κάποιες προϋποθέσεις όμως, μία από της οποίες είναι και η διαπλάτυνση του παραλιακού σε συγκεκριμένα σημεία. Η Διεύθυνση Μελετών μέχρι πρότινος (τουλάχιστον μέχρι την συζήτηση στο ΔΛΤ) δεν την είχε θεωρήσει αφού με το από 14-8-2025 έγγραφο της (αρ.πρωτ.13227) θέτει προϋποθέσεις για την έγκριση της. Με άλλα λόγια δεν συμφωνεί .

Με αυτά τα δεδομένα και η δεύτερη προσπάθεια έπεσε στα βράχια του παραλιακού.

-Η Τρίτη διαδικασία είναι η εξελισσόμενη ‘’Ακύρωση της ΕΣΑΛ με αρ. 3121.6/19922/2019 (ΦΕΚ 120Β/2019)’’ με την οποία εγκρίθηκε και από το Υπουργείο Ναυτιλίας η ισχύουσα κυκλοφοριακή μελέτη του παραλιακού ως προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου της ανάπλασης του.

Θεωρείτε λοιπόν ότι η ακύρωση της παραπάνω ΕΣΑΛ οδηγεί και στην κατάργηση της υφιστάμενης εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης (μονοδρόμηση).

Είναι όμως έτσι ;

Όπως ορθά παραθέτει για το ισχύον νομικό πλαίσιο η Διεύθυνση Μελετών στο προαναφερθέν έγγραφό της, η αρμοδιότητα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και στην ΧΖΛ ανήκει στην Α.Δ. Κρήτης που εγκρίνει τις υποβαλλόμενες προτάσεις όπως προβλέπεται από το νόμο.

Και η γνωμάτευση του δικηγόρου του Δήμου ορθά αναφέρει ότι ‘’… μπορεί να τεθεί ζήτημα αλλαγής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ακτή Κουνδούρου…’’ . Κανείς δεν το αρνείται αυτό.

Άρα η όποια κυκλοφοριακή ρύθμιση θέλετε να επιβάλετε πρέπει να εγκριθεί από την ΑΔΚ.

Η πιθανή κατάργηση της ΕΣΑΛ δεν ακυρώνει την έγκριση της υφιστάμενης κυκλοφοριακής μελέτης, αφού αυτή έχει εγκριθεί αρμοδίως με το προηγούμενο ισχύον νομικό καθεστώς.

Μπορεί να καταργηθεί η κανονιστική διάταξη περί μονοδρόμησης μόνο με έγκριση νέας μελέτης. Σε κανένα άρθρο του ΔΚΚ ή άλλης νομοθεσίας δεν αναφέρεται ότι η ακύρωση μιας απόφασης επαναφέρει την ισχύ της προηγούμενης. Απαιτείται λήψη νέας απόφασης με το νέο κυκλοφοριακό σενάριο.

Ας δούμε τώρα την ουσία για την επιλογή της επαναφοράς του παραλιακού μας δρόμου σε διπλής κυκλοφορίας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Άγιος Νικόλαος βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια κρίσιμη επιλογή για το μέλλον του: Θέλουμε έναν παραλιακό δρόμο που θα υπηρετεί το αυτοκίνητο ή θέλουμε έναν παραλιακό δρόμο που θα υπηρετεί τον άνθρωπο;

Η πρόταση για επαναφορά της διπλής κατεύθυνσης του παραλιακού δρόμου δεν είναι μια απλή κυκλοφοριακή ρύθμιση. Είναι μια στρατηγική απόφαση για το μέλλον της πόλης μας. Είναι μια απόφαση που θα κρίνει αν θα δώσει τον παραλιακό χώρο στους πολίτες, στα παιδιά, στους επισκέπτες, στους ανθρώπους που θέλουν να περπατήσουν, να κάνουν ποδήλατο, να κινηθούν με ασφάλεια, να απολαύσουν τον δημόσιο χώρο.

Η πόλη μας έχει ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ από τα Β.Α.Α., για να υλοποιηθεί μια μελέτη που περιλαμβάνει πλατιά πεζοδρόμια, ασφαλείς ποδηλατόδρομους, πράσινο, σύγχρονο φωτισμό, δημόσιους χώρους υψηλής αισθητικής.

Αυτό το έργο δεν είναι κάτι φανταστικό, ούτε μια αυθαίρετη υπόσχεση. Είναι ήδη σχεδιασμένο και χρηματοδοτημένο. Είναι έργο που θα αλλάξει την εικόνα του Αγίου Νικολάου και θα αναδείξει την τουριστική του ταυτότητα.

Απέναντι σε αυτό το όραμα, η πρόταση για επαναφορά της διπλής κατεύθυνσης δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πισωγύρισμα. Στην πραγματικότητα, μετατρέπει τον παραλιακό μας δρόμο σε έναν άξονα διέλευσης οχημάτων, σε μια «περιφερειακή» είσοδο και έξοδο προς το λιμάνι. Και όλα αυτά για ποιον λόγο; Για να εξυπηρετηθεί η προεκλογική δέσμευση ενός Δημάρχου, που από τη μία μας μιλάει για «κουλτούρα πεζοδρομήσεων» και είναι υπέρμαχός τους και από την άλλη είναι αποφασισμένος να παραδώσει το ομορφότερο κομμάτι της πόλης μας στα οχήματα. Για να εξυπηρετηθεί ένα λιμάνι που δεν είναι εμπορικό, αλλά τουριστικό, με έμφαση στην κρουαζιέρα και τον πολιτισμό.

Στις σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις, το παραλιακό μέτωπο είναι χώρος ζωής και κοινωνικής δραστηριότητας, όχι δρόμος κυκλοφορίας οχημάτων. Η Βαρκελώνη, η Λισαβόνα, η Νίκαια, έχουν επενδύσει στο να παραδώσουν τα παραλιακά τους μέτωπα στον πολίτη, στον πεζό, στον ποδηλάτη, στον τουρίστα που αναζητά εμπειρία. Δεν έκαναν «συντηρήσεις» και «πρόχειρες παρεμβάσεις». Έκαναν μεγάλα έργα που άλλαξαν ριζικά την ταυτότητά τους.

Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε κι εμείς. Όχι ημίμετρα, όχι πρόχειρες λύσεις.

Χρειαζόμαστε ένα έργο με διαχρονικό αποτύπωμα, που θα παραδώσει μια πόλη πιο ανθρώπινη, πιο όμορφη, πιο λειτουργική στις επόμενες γενιές.

Η επιλογή είναι ξεκάθαρη:

Ή θα έχουμε έναν παραλιακό δρόμο για τα αυτοκίνητα, ή θα έχουμε έναν παραλιακό δρόμο για τους ανθρώπους.

Εγώ στέκομαι ξεκάθαρα υπέρ της δεύτερης επιλογής.

Εσείς;

ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ