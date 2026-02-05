Καθήκοντα Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος έχει αναλάβει εδώ και μέρες ο Αντιστράτηγος πλέον, Νίκος Σπυριδάκης που μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης.

Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει το βιογραφικό του Αντιστράτηγου το οποίο αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας μαζί με την πρώτη φωτογραφία του αξιωματικού με το νέο βαθμό.

Αδιαμφισβήτητα ο Νίκος Σπυριδάκης άφησε βαθύ αποτύπωμα στην Κρήτη όλα αυτά τα χρόνια καθώς κατά κοινή ομολογία των συναδέλφων του δεν δίστασε να εισχωρήσει σε άβατα ενώ πολλές φορές χρειάστηκε να δώσει εντολές για μεγάλες επιχειρήσεις σε υποθέσεις που απασχόλησαν έντονα την τοπική κοινωνία.

Πάντα χαμηλών τόνων, τον ενδιέφερε να εργάζεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας με την οποία, όσοι τον γνωρίζουν, δεν επιθυμεί να έχει και ιδιαίτερες σχέσεις.

“Άλλη είναι η δουλειά μου” έλεγε πάντα και αυτό έκανε…

Το βιογραφικό του Νίκου Σπυριδάκη όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ

Κατάγεται από τη Σητεία. Γεννήθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου το έτος 1966.

Κατετάγη στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας το έτος 1985, αποφοιτώντας από τη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας το 1986, τη Σχολή Αρχιφυλάκων το 1991 και τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας το 1995.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του έχει υπηρετήσει σε μάχιμες και επιτελικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει παρακολουθήσει τα προβλεπόμενα Σχολεία του Σώματος.

Υπηρέτησε επί δεκαπέντε (15) συναπτά έτη σε ειδικές Αστυνομικές Υπηρεσίες της Κρήτης, όπως την Ειδική Αστυνομική Υπηρεσία Δίωξης Εγκληματικότητας (ΕΙΔΑΣΥΔΕ), το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) και την Ομάδα Ειδικών Αποστολών (Ο.Ε.Α.) Κρήτης, της οποίας εισηγήθηκε τη σύσταση – συγκρότηση και εκπαίδευση το 2009.

Το έτος 2017 τοποθετήθηκε ως Βοηθός στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης και εν συνεχεία το έτος 2019 τοποθετήθηκε στη θέση του Αστυνομικού Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, όπου παρέμεινε για πέντε (5) συναπτά έτη.

Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και διαχείρισης κρίσιμων και έκτακτων περιστατικών. Επιπλέον, έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση Εκπαιδευτών σε θέματα αυτοάμυνας, οπλοτεχνικής και σκοποβολής.

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλης κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις σε όλη την Κρήτη, τόσο στον επιτελικό όσο και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαρκή εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρησιακών μονάδων, με έμφαση στην υλοποίηση εκπαιδευτικών σχολείων και στη διεξαγωγή ασκήσεων διαχείρισης κρίσεων και έκτακτων περιστατικών.

Του έχουν απονεμηθεί τα προβλεπόμενα παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις. Επιπλέον, του έχουν απονεμηθεί είκοσι δύο (22) ηθικές αμοιβές, μετά από αιτιολογημένη πρόταση των προϊσταμένων του, για εξαιρετικές πράξεις και υψηλή εργασιακή επίδοση κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.

Την 18/01/2024 προήχθη στον βαθμό του Υποστράτηγου και τοποθετήθηκε στη θέση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης.

Με τις τακτικές κρίσεις των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2026, προήχθη στο Βαθμό του Αντιστράτηγου, τοποθετήθηκε Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο (2) παιδιών.