CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Το βιογραφικό του Νίκου Σπυριδάκη όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ

Photo of Media+ Media+ Send an email 05/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 05/02/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

Καθήκοντα Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος έχει αναλάβει εδώ και μέρες ο Αντιστράτηγος πλέον, Νίκος Σπυριδάκης που μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης.

Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει το βιογραφικό του Αντιστράτηγου το οποίο αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας μαζί με την πρώτη φωτογραφία του αξιωματικού με το νέο βαθμό.

ΧΡΥΣΟΣ

Αδιαμφισβήτητα ο Νίκος Σπυριδάκης άφησε βαθύ αποτύπωμα στην Κρήτη όλα αυτά τα χρόνια καθώς κατά κοινή ομολογία των συναδέλφων του δεν δίστασε να εισχωρήσει σε άβατα ενώ πολλές φορές χρειάστηκε να δώσει εντολές για μεγάλες επιχειρήσεις σε υποθέσεις που απασχόλησαν έντονα την τοπική κοινωνία.

Πάντα χαμηλών τόνων, τον ενδιέφερε να εργάζεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας με την οποία, όσοι τον γνωρίζουν, δεν επιθυμεί να έχει και ιδιαίτερες σχέσεις.

NOVA

“Άλλη είναι η δουλειά μου” έλεγε πάντα και αυτό έκανε…

Το βιογραφικό του Νίκου Σπυριδάκη όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ

Κατάγεται από τη Σητεία. Γεννήθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου το έτος 1966.

Κατετάγη στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας το έτος 1985, αποφοιτώντας από τη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας το 1986, τη Σχολή Αρχιφυλάκων το 1991 και τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας το 1995.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του έχει υπηρετήσει σε μάχιμες και επιτελικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει παρακολουθήσει τα προβλεπόμενα Σχολεία του Σώματος.

Υπηρέτησε επί δεκαπέντε (15) συναπτά έτη σε ειδικές Αστυνομικές Υπηρεσίες της Κρήτης, όπως την Ειδική Αστυνομική Υπηρεσία Δίωξης Εγκληματικότητας (ΕΙΔΑΣΥΔΕ), το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) και την Ομάδα Ειδικών Αποστολών (Ο.Ε.Α.) Κρήτης, της οποίας εισηγήθηκε τη  σύσταση – συγκρότηση και εκπαίδευση το 2009.

Το  έτος 2017 τοποθετήθηκε ως Βοηθός στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης και εν συνεχεία το έτος 2019 τοποθετήθηκε στη θέση του Αστυνομικού Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, όπου παρέμεινε για πέντε (5) συναπτά έτη.

Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και διαχείρισης κρίσιμων και έκτακτων περιστατικών. Επιπλέον, έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση Εκπαιδευτών σε θέματα αυτοάμυνας, οπλοτεχνικής και σκοποβολής.

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλης κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις σε όλη την Κρήτη, τόσο στον επιτελικό όσο και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαρκή εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρησιακών μονάδων, με έμφαση στην υλοποίηση εκπαιδευτικών σχολείων και στη διεξαγωγή ασκήσεων διαχείρισης κρίσεων και έκτακτων περιστατικών.

Του έχουν απονεμηθεί τα προβλεπόμενα παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις. Επιπλέον, του έχουν απονεμηθεί είκοσι δύο (22) ηθικές αμοιβές, μετά από αιτιολογημένη πρόταση των προϊσταμένων του, για εξαιρετικές πράξεις και υψηλή εργασιακή επίδοση κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.

Την 18/01/2024 προήχθη στον βαθμό του Υποστράτηγου και τοποθετήθηκε στη θέση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης.

Με τις τακτικές κρίσεις των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2026,  προήχθη στο Βαθμό του Αντιστράτηγου, τοποθετήθηκε Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο (2) παιδιών.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
ekriti.gr
Photo of Media+ Media+ Send an email 05/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 05/02/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

Τραγωδία στα Χανιά: Σκοτώθηκε γυναίκα σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ

05/02/2026

Κ. Καστελλιανάκης: Ο απολογισμός διετίας της Δημοτικής Αρχής – Αλήθειες και διευκρινίσεις | +Video

05/02/2026

Το συνέδριο «Energy in Buildings Crete 2026»

05/02/2026

Κρίσιμη ευκαιρία η επερχόμενη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Λιμάνια

05/02/2026

Κ. Σπυριδάκη: «Η Κρήτη δεν μπορεί να γίνει ένας ενδιάμεσος σταθμός χωρίς τέλος»

05/02/2026

Θωμάς Χαριτάκης: Για τον απολογισμό του δημάρχου Αγίου Νικολάου

05/02/2026

Αγιος Νικόλαος: Η παρέμβαση του Δημοτικού Συμβούλου Μανόλη Λεμπίδη για τον απολογισμό της περιόδου 2024-2025

05/02/2026

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Αγίου Νικολάου τίμησε τα παιδιά των εργαζομένων του που εισήχθησαν σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

04/02/2026

Τεχνικές παρεμβάσεις στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Αγίου Νικολάου

04/02/2026

Ξεκίνησε το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» στο Δήμο Αγίου Νικολάου

04/02/2026
Back to top button