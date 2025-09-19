Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 ολοκληρώνεται στον Αγιο Νικόλαο ο Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης Σχολείων

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 ολοκληρώνεται ο Μεγάλος Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης Σχολείων που διοργανώνουν η Εταιρεία παραγωγής & λειτουργίας Πολυκέντρων Ανακύκλωσης TEXAN, σε συνεργασία με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συμμετέχει στον Διαγωνισμό, που έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει την μαθητική κοινότητα σε θέματα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής συνείδησης και να ενθαρρύνει τη συλλογική δράση και την ενεργό συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στον Μεγάλο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης Σχολείων συμμετέχουν οι μαθητές όλων των τμημάτων των Δημοτικών και Γυμνασίων, συγκεντρώνοντας υλικά στα σημεία όπου λειτουργούν Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, τα οποία και αποτελούν τον πλέον εξελιγμένο εξοπλισμό ανακύκλωσης πλαστικών, μεταλλικών, γυάλινων υλικών και χαρτιού.

Οι μαθητές ανακυκλώνουν υλικά, συλλέγουν κουπόνια συμμετοχής και διεκδικούν σημαντικά έπαθλα για το σχολικό τους τμήμα.

Η παράδοση των κουπονιών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 09:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Νικολάου, στην περιοχή Ξηρόκαμπος (ισόγειο, γραφείο 11).

Μεγάλα Δώρα περιμένουν τους Νικητές

1ο Βραβείο: Ταξίδι 5 ημερών σε ευρωπαϊκή πόλη της επιλογής του σχολικού τμήματος με τη μεγαλύτερη συμμετοχή, μαζί με τους συνοδούς του.

2ο Βραβείο: Ταξίδι 5 ημερών σε ελληνική πόλη της επιλογής του σχολικού τμήματος με τη δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή, με τους συνοδούς του.

3ο Βραβείο: Ένα smartwatch για κάθε μαθητή του σχολικού τμήματος με την τρίτη μεγαλύτερη συμμετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τους όρους συμμετοχής, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://recycling-center.gr/blog/1os-megalos-ekpaideytikos-diagonismos-anakyklosis-sholeion-dimon-perifereias-kritis

Όπως αναφέρει σε σχετική του δήλωση ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Γιώργος Μπελούκας: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα σχολικά τμήματα, τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και υπευθυνότητα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και στην ενίσχυση της ανακύκλωσης στις σχολικές κοινότητες. Καλή επιτυχία σε όλους! Συνεχίζουμε να ανακυκλώνουμε συνεχίζουμε να σεβόμαστε το περιβάλλον!».