Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δημιουργεί το πρώτο Science Hub στο νησί

Χρηματοδότηση 300.000 ευρώ από την Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Ένα νέο κεφάλαιο καινοτομίας ανοίγει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με τη χρηματοδότηση ύψους 300.000 € από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για τη δημιουργία του πρώτου Science Hub (Θερμοκοιτίδα) στο Ίδρυμα.  Η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη, την οποία ευχαριστούμε θερμά, ανταποκρίθηκε  στο διαχρονικό αίτημα της Πρυτανείας και μάλιστα με δήλωσή της έδειξε την εκτίμησή της στα επιτεύγματα και  στις δυνατότητες του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η νέα Θερμοκοιτίδα που διαμορφώνεται στο κτήριο του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Ηράκλειο, θα αποτελέσει έναν χώρο συνάντησης επιστήμης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Η πρωτοβουλία συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας για ολόκληρη την Κρήτη, δημιουργώντας συνέργειες με επιμελητήρια, επιχειρήσεις, την Περιφέρεια Κρήτης, τοπικούς φορείς και άλλα ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα. Στην καρδιά του εγχειρήματος αυτού βρίσκεται η Μονάδα Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – “Μήτις” του Ιδρύματος.

Με τη δημιουργία του Science Hub, το Πανεπιστήμιο Κρήτης ενισχύει τον ρόλο του ως κινητήρια δύναμη γνώσης και καινοτομίας στην Περιφέρεια, επενδύοντας σε ένα μέλλον όπου η επιστήμη συναντά την κοινωνία και ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης για την Κρήτη και την Ελλάδα.

Από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης

