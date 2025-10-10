Το Μπλε Καβούρι «εισβάλλει» στην Ελούντα και στα τραπέζια των ξενοδοχείων

Το Μικρό μπλε καβούρι, Portunus segnis, όπως αναφέρεται στην επιστημονική του ονομασία αποτελεί σημαντικό “εισβολέα” στον κλειστό κόλπο της Ελούντας διαταράσσοντας την εύθραυστη ισορροπία ενός σημαντικού σημείου για την ανάπτυξη του γόνου και τη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Το μπλε καβούρι έφτασε στη Μεσόγειο από τα νερά του Ινδικού και του Ειρηνικού Ωκεανού το 1898, περίπου μια δεκαετία μετά το άνοιγμα της διώρυγας του Σουέζ. Έκτοτε, το καρκινοειδές έχει καταγραφεί σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου, από τη λεκάνη της Λεβαντίνης μέχρι τη Σικελία. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μετανάστευσε στη Μεσόγειο Θάλασσα μέσα από τα έρμα των εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με τους θαλάσσιους βιολόγους αυτό έχει δημιουργεί μεγάλα προβλήματα για τα τοπικά οικοσύστημα, καθώς τα μπλε καβούρια καταβροχθίζουν σχεδόν τα πάντα επιβάλλοντας την παρουσία τους έναντι άλλων ειδών.

Το μικρό μπλε Καβούρι της Ελούντας μοιάζει με το μπλε καβούρι που συναντάμε στη βόρεια Ελλάδα, είδος που αλιεύεται και καταναλώνεται στην τοπική αγορά, ενώ πωλείται κατεψυγμένο σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλει το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, υπό την ευθύνη της προϊσταμένης κας Ελένης Ψόχιου σε συνεργασία με τους τοπικούς ψαράδες, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την προώθηση της κατανάλωσης του “μικρού μπλε καβουριού”.

Ο Τάσος Καρυπίδης, παρουσίασε ζεστά και κρύα πιάτα με καβούρι και όπως ανέφερε το «μπλε καβούρι» έχει ήπια γεύση και είναι μεγάλης θρεπτικής αξίας, καθώς είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, αμινοξέα και ω-3 λιπαρά οξέα, χωρίς υδατάνθρακες και χαμηλή συγκέντρωση σε υδράργυρο, στοιχεία που το καθιστούν ποιοτικό υλικό για τις παρασκευές των εστιατορίων. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Κώστας Ντούνας, συνταξιούχος Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής Κρήτης του ΕΛΚΕΘΕ. Σύμφωνα με τον κ Ντούνα “Η εμπειρία από την Αυστραλία, όπου το μπλε καβούρι ψαρεύεται συστηματικά και αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος, δείχνει ότι μια οργανωμένη στρατηγική μπορεί να μετατρέψει την πρόκληση σε ευκαιρία. Η σωστή αλιευτική διαχείριση, με μεθόδους που προστατεύουν τα μικρά καβούρια και διατηρούν τη βιωσιμότητα του πληθυσμού, είναι η μόνη λύση για να υπάρξει ισορροπία” κατέληξε τονίζοντας παράλληλα ότι “Το μπλε καβούρι στον Κόλπο της Ελούντας είναι κάτι παραπάνω από ένα «ξενικό είδος». Είναι ένας καθρέφτης της σχέσης μας με τη θάλασσα, της ανάγκης για επιστημονική γνώση και της δύναμης της τοπικής κοινωνίας να συνεργάζεται για το κοινό καλό.”

Την ιδέα για την υλοποίηση της βραδιάς είχε ο Γιώργος Πατεράκης, διοικητής του Λιμενικού Σταθμού Ελούντας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων πως «μόνο με τη συνεργασία και τη συμπόρευση μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο, που είναι η ανάδειξη κάθε τόπου, ειδικά όμως της Ελούντας, μιας περιοχής με πλούσια θαλάσσια παραγωγή που μπορεί να γίνει γνωστή σε όλη την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη».

Μιλώντας για το ίδιο θέμα ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης δήλωσε: «Θα στηρίξουμε τις προσπάθειες ώστε να αναδειχθούν αυτές οι ξεχωριστές γεύσεις προκειμένου να καταναλώνονται όχι μόνο από τους κρητικούς αλλά και από τους ξένους επισκέπτες του νησιού μας». Ο κ. Ανδρουλάκης ευχαρίστησε τους συλλόγους Επαγγελματιών Αλιέων Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας για την συμμετοχή τους στην προσπάθεια προώθησης στην αγορά ξενικών αλιευμάτων. Σημαντική ήταν η ομιλία του Ξενοδόχου και γνωστού Καρδιοχειρούργου Παναγιώτη Σπανού ο οποίος ζήτησε την προστασία του μοναδικού θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος του κόλπου της Ελούντας. Ακολούθησαν βραβεύσεις στις οικογένειες ψαράδων της Ελούντας που για πολλά χρόνια συνεργάζονται με το ΕΛΚΕΘΕ αναγνωρίζοντας τις νέες προκλήσεις αλλά και τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής.

Μέσω Ιάσων Ταβλάς