CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Το λιμάνι του Αγίου Νικολάου υποδέχθηκε το τελευταίο κρουαζιερόπλοιο της χρονιάς

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 17/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Ο Άγιος Νικόλαος υποδέχθηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 το τελευταίο κρουαζιερόπλοιο για τη φετινή χρονιά.

Το “Artania” της Phoenix Reisen κατέπλευσε στο λιμάνι μεταφέροντας 1.062 ταξιδιώτες, οι οποίοι απόλαυσαν την επίσκεψή τους υπό ιδανικές καιρικές συνθήκες και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη λίμνη Βουλισμένη, να επισκεφθούν τη Σπιναλόγκα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου, τοπικά ελαιουργεία και οινοποιεία, ενώ γεύτηκαν την κρητική γαστρονομία και περπάτησαν στην πόλη.

ΧΡΥΣΟΣ

Ιδιαίτερη σημασία είχε η επιτυχής δοκιμή των νέων προσκρουστήρων, καθώς το λιμάνι φιλοξένησε με απόλυτη ασφάλεια ένα πλοίο 230 μέτρων στην προβλήτα των 140 μέτρων, χωρίς καμία επιχειρησιακή δυσκολία.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αναβαθμίσεις των υποδομών, με στόχο από το 2026 να είναι δυνατή η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση δύο κρουαζιερόπλοιων, με ξεχωριστές ροές και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

NOVA

Στελέχη του λιμένα υποδέχθηκαν τους αξιωματικούς του πλοίου, αντάλλαξαν δώρα και ευχήθηκαν ασφαλή συνέχεια στο ταξίδι τους.

Ταυτόχρονα, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, σε συνεργασία με τον σύμβουλο κρουαζιέρας  του, προχωρεί στον σχεδιασμό νέου συστήματος VIP homeporting, το οποίο θα συνδέει απευθείας το αεροδρόμιο με το λιμάνι, εξασφαλίζοντας άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στο κρουαζιερόπλοιο.

Η φετινή σεζόν ολοκληρώνεται με θετικό πρόσημο άνω του 20%, ενώ για το 2026 αναμένεται αύξηση άνω του 40% στις αφίξεις πλοίων και επισκεπτών.

Όπως σημείωσε σχετικά ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, ο Άγιος Νικόλαος ενισχύει σταθερά τη θέση του στον χάρτη της κρουαζιέρας, με την αναμενόμενη αύξηση της επόμενης χρονιάς να επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των εταιρειών στη δυναμική της περιοχής.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δημήτρης Αγαπητός, ανέφερε ότι με την άφιξη αυτή επιβεβαιώνεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα του λιμένα και στις δύο προβλήτες του.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 17/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

«ΧΑΝΙΑmas»: Με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

17/11/2025

Αγιος Νικόλαος: 3 Δεκεμβρίου ο Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

17/11/2025

Ενίσχυση της τουριστικής αγοράς του Καναδά από την Περιφέρεια Κρήτης

17/11/2025

Νέα γεώτρηση και αφαλάτωση Μαλαύρας ενισχύουν τα αποθέματα νερού στην Ιεράπετρα

17/11/2025

Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Γιατί η σεισμόπληκτη Κρήτη έμεινε εκτός «Εξοικονομώ 2025» και RePowerEU;

17/11/2025

Μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για την επέτειο του Πολυτεχνείου

17/11/2025
ekl logo

Το Εργατικό Κέντρο Λασιθίου για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

17/11/2025

Αγιος Νικόλαος: Πρώτη εκπαιδευτική ενημέρωση πολιτών για θέματα Πρώτων Βοηθειών

16/11/2025

Ηράκλειο: Ολοκληρώθηκε η ημερίδα της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων

16/11/2025

Αγιος Νικόλαος: Πτώση μπαλκονιού στο κέντρο της πόλης – Αναστάτωση στην περιοχή της λίμνης (photos)

16/11/2025
Back to top button