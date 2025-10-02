CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Το Λιμάνι του Αγίου Νικολάου υποδέχθηκε το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που έχει φιλοξενήσει μέχρι σήμερα

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 02/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 02/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Ένα σημαντικό ορόσημο καταγράφηκε σήμερα στον Άγιο Νικόλαο, καθώς το λιμάνι υποδέχθηκε το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που έχει φιλοξενήσει μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της πρώτης του άφιξης (inaugural call). Μετά τις πρόσφατες μικρές αλλά ουσιαστικές αναβαθμίσεις υποδομών, που περιλάμβαναν την εγκατάσταση δύο νέων δεστρών με αντοχή 200 και 150 τόνων, το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Explora I (μήκος 248 μέτρα, 63.900 κόροι ολικής χωρητικότητας, 900 επιβάτες) κατέπλευσε με επιτυχία στον Προβλήτα 1.

ΧΡΥΣΟΣ

Με την εξέλιξη αυτή, ο Άγιος Νικόλαος εισέρχεται πλέον επίσημα σε μια νέα κατηγορία λιμένων, ικανών να υποδέχονται πλοία μήκους έως 250 μέτρων, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση του στην αγορά κρουαζιέρας της Ανατολικής Μεσογείου.

Η άφιξη του Explora I επιβεβαιώνει τις δυνατότητές του Λιμένα και του Δήμου να φιλοξενεί ποιοτικό τουρισμό κρουαζιέρας και σε μεγαλύτερη κατηγορία μεγεθών.

NOVA

Όπως δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης: “Με στοχευμένες επενδύσεις και συνεργασίες, προβάλλουμε τον Άγιο Νικόλαο διεθνώς ως έναν boutique προορισμό υψηλών προδιαγραφών”.

Με συνεχείς βελτιώσεις και στοχευμένη προώθηση, ο Άγιος Νικόλαος εξελίσσεται σταθερά σε έναν boutique προορισμό κρουαζιέρας διεθνών προδιαγραφών, ικανό να προσφέρει τόσο επάρκεια υποδομών όσο και υψηλής ποιότητας εμπειρίες.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 02/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 02/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

elmepa

Διεθνής διάκριση για το ΕΛΜΕΠΑ: 19 μέλη ΔΕΠ στη λίστα Stanford των κορυφαίων επιστημόνων

02/10/2025

Νίκος Ταχιάος: «Με ανοιχτά χαρτιά και διάθεση συναίνεσης για τα έργα στην Κρήτη»

02/10/2025

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με το Προεδρείο του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών

02/10/2025

Επίσκεψη εργασίας στην Κρήτη του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών

02/10/2025

Η Κρήτη συμμετέχει στη διεθνή αναγνώριση της Γαστρονομίας ως Πολιτιστικής Κληρονομιάς

02/10/2025

Ενίσχυση 500 ευρώ για την προσέλκυση νέων γιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στα Νοσοκομεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολης

02/10/2025

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου επιδοτεί το εισιτήριο για τη μετακίνηση των σπουδαστών προς το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

02/10/2025

Ολομέλεια Σεπτεμβρίου του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων στον Άγιο Νικόλαο

02/10/2025

Εκδήλωση παρουσίασης του Δήμου Ιωαννιτών στον Άγιο Νικόλαο

02/10/2025

Αθλητικό Κέντρο Αγίας Αικατερίνης: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την μελέτη κατασκευής των δυο κτιρίων

02/10/2025
Back to top button