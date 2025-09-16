Το Καταδυτικό Πάρκο Σταλίδας στις «Ιστορίες Επιτυχίας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μια σπουδαία διάκριση για την Κρήτη αποτελεί η ένταξη του Καταδυτικού Πάρκου στη Σταλίδα στα έργα επίδειξης (“Success Stories”) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτά παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας (DG MARE).

Η συγκεκριμένη αναγνώριση έρχεται να επιβεβαιώσει την αξία του έργου, το οποίο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Leader) «Αλιεία και Θάλασσα 2014–2020» και την ενεργή υποστήριξη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με την εποπτεία και στενή συνεργασία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου στις Αρχάνες.

Η σχετική δημοσίευση ΅με θέμα «Discover Crete’s underwater treasures: The Stalis reef dive park – European Commission» βρίσκεται στην ιστοσελίδα της DG MARE:

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/discover-cretes-underwater-treasures-stalis-reef-dive-park-2025-09-09_en

Το Καταδυτικό Πάρκο Σταλίδας, με τεχνητούς υφάλους σε θαλάσσια έκταση περίπου 22,5 στρεμμάτων, δημιουργήθηκε με στόχο:

την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού,

την προστασία και ανάδειξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος,

τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του τοπικού τουριστικού προϊόντος και

την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσα από νέες θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία.

Η υλοποίηση του έργου ενισχύει αποφασιστικά την προσπάθεια ανάδειξης της Κρήτης ως κορυφαίου καταδυτικού προορισμού, προσελκύοντας επισκέπτες υψηλού μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου, που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες με σεβασμό στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Παράλληλα, το πάρκο συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, αντιμετωπίζοντας ζητήματα υπεραλίευσης και ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. Βαγγέλης Καρκανάκης, δήλωσε: «Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει στην ιστοσελίδα της ως καλή πρακτική το “Καταδυτικό Πάρκο στη Σταλίδα”. Οι επιλογές των καλών πρακτικών δεν γίνονται τυχαία και η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της συνεργασίας, της καινοτομίας και της προσήλωσης στην αειφορία που μπορούν να δώσουν στην Κρήτη ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στον τουρισμό και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, μαζί με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, θα συνεχίσουν να επενδύουν σε δράσεις που συνδέουν τον τουρισμό με την αειφόρο ανάπτυξη και την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του τόπου μας.»