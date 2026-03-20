Το Γυμνάσιο Κριτσάς στους αγώνες αθλοπαιδιάς στίβου γυμνασίων και διάκριση με 2η θέση στα 150 μ.

Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια το σχολείο μας συμμετείχε στους αγώνες στίβου Γυμνασίων με 12 αθλητές και αθλήτριες — ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό για τα δεδομένα του μικρού μας σχολείου!

Ο κλασικός αθλητισμός αποτελεί βασικό πυλώνα καλλιέργειας αξιών, όπως η προσπάθεια, η επιμονή και το ευ αγωνίζεσθαι, και τα παιδιά μας απέδειξαν πως η συμμετοχή και η ομαδικότητα έχουν τη μεγαλύτερη σημασία.

Συμμετείχαν:

ΓΙΑΛΥΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 150μ

ΜΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 150μ

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 300 μ

ΜΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 80μ

ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 80μ

ΒΑΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 80μ

ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 μ

ΔΑΒΡΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΡΙΑ 150μ

ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150μ

ΣΓΟΥΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1000μ

ΒΑΡΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1000μ

ΖΟΙΤΣΕΣΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝ ΙΟΥΣΤΙΝ 300μ

Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή και την προσπάθειά τους!

Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν στο μαθητή της Γ΄ Γυμνασίου Εμμανουήλ Μαράκη για την κατάκτηση της 2ης θέσης στα 150 μ., μια διάκριση που μας γεμίζει χαρά και αισιοδοξία! Του ευχόμαστε επιτυχίες σε κάθε του στόχο.

Ευχαριστούμε το Γραφείο Φυσικής Αγωγής της ΔΔΕ Λασιθίου για την άρτια οργάνωση των αγώνων και τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας κ.Νικητάκη για την προετοιμασία των μαθητών/τριών.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΙΤΣΑΣ