Το GIS Crete και το πρόγραμμα «ΖΩΗ» διακρίθηκαν στα βραβεία ψηφιακής διακυβέρνησης

Διπλή σημαντική διάκριση απέσπασε η Περιφέρεια Κρήτης στα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το GIS Crete – Υποδομή Γεωγραφικών Πληροφοριών Περιφέρειας Κρήτης και το Πρόγραμμα «ΖΩΗ». Συγκεκριμένα βραβεύτηκε για την καινοτομία και την πρακτική εφαρμογή των παραπάνω προγραμμάτων που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης ωφελώντας του πολίτες και ευρύτερα την δημόσια διοίκηση.

Σε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Αθήνα, το GIS Crete – Υποδομή Γεωγραφικών Πληροφοριών της Περιφέρειας Κρήτης έλαβε διάκριση στην κατηγορία «Καλύτερη Εφαρμοσμένη Ιδέα» – Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι – Περιφέρειες). Το βραβείο παρέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης Γιώργο Πιτσούλη.

Το GIS Crete αποτελεί μια ολοκληρωμένη ψηφιακή υποδομή που συνδυάζει δεδομένα των υπηρεσιών της Περιφέρειας με δορυφορικές πληροφορίες του Copernicus και σύγχρονες πρακτικές ανοιχτών δεδομένων, ενισχύοντας τον σχεδιασμό, τη λήψη αποφάσεων και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του χώρου.

Επίσης το Πρόγραμμα «ΖΩΗ» διακρίθηκε στην κατηγορία «Καλύτερη Εφαρμοσμένη Ιδέα», στη θεματική «Υγεία – Εργασία και Κοινωνικές Υποθέσεις». Πρόκειται για ένα πολυβραβευμένο πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης που αποτελεί ολοκληρωμένη δράση πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης της καρδιακής ανακοπής.

Το πρόγραμμα «ΖΩΗ» συνδυάζει την εκπαίδευση των πολιτών στην ΚΑΡΠΑ και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, την οργανωμένη παρουσία απινιδωτών σε ολόκληρη την Κρήτη και ψηφιακές εφαρμογές για τον άμεσο εντοπισμό και την πρόσβαση σε αυτούς. Υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, μεταξύ των οποίων το CeHA του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, το Εργαστήριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και εθελοντικές οργανώσεις.

Το βραβείο παρέδωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, και την τιμητική διάκριση παρέλαβαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης, ο Επικεφαλής του CeHA Δημήτρης Κατεχάκης και ο επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Όθωνας Φραϊδάκης.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης, αφού ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για τη διαρκή στήριξη και εμπιστοσύνη στις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας, καθώς και όλους τους συνεργαζόμενους φορείς, τους επιστημονικούς και υπηρεσιακούς συνεργάτες της Περιφέρειας που συμβάλλουν καθημερινά στην υλοποίηση των έργων και των δράσεων, δήλωσε:

«Η διπλή αυτή διάκριση αποτελεί σημαντική αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας της Περιφέρειας Κρήτης και της επιλογής μας να αξιοποιούμε την τεχνολογία, την επιστημονική γνώση και την καινοτομία για να δίνουμε λύσεις σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Από το GIS Crete, που ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων, έως το Πρόγραμμα “ΖΩΗ”, που επενδύει στην πρόληψη, την εκπαίδευση και την άμεση πρόσβαση σε απινιδωτές, στόχος μας είναι η καινοτομία να μετατρέπεται σε απτό όφελος για τον πολίτη.

Συνεχίζουμε με συνεργασίες, γνώση και σύγχρονα εργαλεία, με σταθερό προσανατολισμό για μια σύγχρονη και αποτελεσματική Περιφέρεια, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες της Κρήτης».