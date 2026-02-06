Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECOTEACH στο Λας Πάλμας

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η διακρατική συνάντηση (TPM3) των εταίρων του έργου Erasmus+ KA220-SCH “ECOTEACH” (2024-1-EL01-KA220-SCH-000251462), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λας Πάλμας των Κανάριων Νήσων. Τη ΔΔΕ Λασιθίου εκπροσώπησαν η Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, κα Κοκολάκη Γεωργία, και η Υπεύθυνη ΣΕΠ και μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας, κα Κορδία Στεφανία. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε κρίσιμο ορόσημο, καθώς σηματοδότησε τη συμπλήρωση του πρώτου έτους υλοποίησης και τη μετάβαση στην ψηφιακή φάση του έργου.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν φορείς από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Τουρκία:

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου (Ελλάδα – Συντονίστρια Χώρα)

DISRUPTIA, S.L.U (Ισπανία)

Plataforma HABITAT (Ισπανία)

ISTANBUL VALILIGI (Τουρκία)

INNOQUALITY SYSTEMS LIMITED (Ιρλανδία)

Ολοκλήρωση του Θεωρητικού Πλαισίου – Πακέτο Εργασίας 2 (WP2). Κατά τη διάρκεια των εργασιών, επιβεβαιώθηκε η πλήρης ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων Α3 (Theoretical Framework) και Α4 (Competence Framework) του Πακέτου Εργασίας 2. Πλέον, το έργο διαθέτει ένα στέρεο επιστημονικό υπόβαθρο που ορίζει τις ικανότητες (competencies) για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών μέσω του μοντέλου Environment-Based Learning (EBL), ευθυγραμμισμένου με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EQF και ECVET.

Τα Πρώτα Βήματα στην Ψηφιακή Εποχή – Πακέτο Εργασίας 3 (WP3). Το έργο βρίσκεται πλέον στην «καρδιά» του WP3, ξεκινώντας τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία της πλατφόρμας “Visual Classroom”. Πρόκειται για έναν καινοτόμο ψηφιακό χώρο που θα αποτελέσει το κέντρο για την εκπαίδευση των καθηγητών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό:

Τα καθορισμένα Learning Outcomes (Μαθησιακά Αποτελέσματα) μετασχηματίζονται ήδη σε ολοκληρωμένα Learning Modules (Μαθησιακές Ενότητες).

Ξεκίνησε η ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων (Electronic Database) και των ψηφιακών εργαλείων αξιολόγησης.

Δημιουργούνται τα Hands-on Ασκήσεις και το υλικό που θα ενσωματωθεί στην πλατφόρμα ως Open Educational Resource (OER), προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Προετοιμασία για την Πιλοτική Εφαρμογή – Πακέτο Εργασίας 4 (WP4). Με το βλέμμα στο μέλλον, οι εταίροι σχεδίασαν τα επόμενα βήματα για την πιλοτική φάση. Το πρόγραμμα θα δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες με τη συμμετοχή 100 μαθητών με λιγότερες ευκαιρίες (25 ανά χώρα), διασφαλίζοντας ότι η διδασκαλία STEM γίνεται πιο ελκυστική και συμπεριληπτική μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Σχετικά με το ECOTEACH. Το έργο ECOTEACH στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της σχολικής εκπαίδευσης και στην υποστήριξη μαθητών που αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση, προωθώντας καινοτόμες μεθόδους που συνδέουν την επιστήμη με την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Εκ της Διευθύνσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου