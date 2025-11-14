CAFE MELI
Το Εργατικό Κέντρο Λασιθίου για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

14/11/2025
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου  χαιρετίζει την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.  Τα μηνύματα του αντιδικτατορικού αγώνα και του παλλαϊκού ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου, μας υπενθυμίζουν ότι ο Αγώνας δεν σταματά ποτέ.

Μόνο οι μαζικοί  αγώνες μπορούν  να αντιστρέψουν τις αντεργατικές πολιτικές των κυβερνήσεων, να δώσουν  προοπτική στους νέους, να δημιουργήσουν ένα πραγματικά κοινωνικό κράτος, για κάθε πολίτη που το έχει ανάγκη.

Μόνο  με ενωτικούς και μαζικούς αγώνες θα μπορέσουμε  να διεκδικήσουμε  καλύτερες συνθήκες εργασίας, αυξήσεις μισθών, υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Τα διαχρονικά συνθήματα του Πολυτεχνείου είναι σήμερα ο οδηγός των δικών μας διεκδικήσεων.

Το αίτημα για Ψωμί είναι σήμερα ο αγώνας ενάντια στην ακρίβεια, τη μείωση του εισοδήματος και την εργασιακή ανασφάλεια που μας οδηγούν στη φτώχεια.

Το αίτημα για Παιδεία είναι ο αγώνας ενάντια στην υποβάθμιση και την εμπορευματοποίηση της δημόσιας μόρφωσης και υγείας.

Το αίτημα για Ελευθερία είναι η μάχη ενάντια στη φίμωση, την καταστολή, την παραβίαση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και την καταπάτηση και συρρίκνωση των εργατικών κατακτήσεων.

Το Πολυτεχνείο ήταν  κορυφαία πράξη συλλογικής δράσης. Σήμερα, απέναντι στην εργοδοτική ασυδοσία, την πολιτική αδιαφορία και την προσπάθεια να μας μετατρέψουν σε μοναχικούς, αναλώσιμους αριθμούς, καλούμαστε να σηκώσουμε ξανά τη σημαία της διεκδίκησης.    Με όπλα μας τον   Αγώνα και την  Αλληλεγγύη

Κανένας μόνος! Όλοι μαζί μπορούμε!!

