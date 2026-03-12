Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Αγίου Νικολάου μεγαλώνει

Το Συμβούλιο Νέων Δήμου Αγίου Νικολάου μεγαλώνει και παίρνει μορφή. Περνάμε στην οργάνωση. Ήδη νέοι και νέες της περιοχής μας έχουν κάνει το πρώτο βήμα.

Ανοίγουμε ξανά την πλατφόρμα εγγραφών για λίγες ημέρες, αναζητώντας ακόμα περισσότερες φωνές, ιδέες και ενέργεια. Αν είσαι 15 έως 28 ετών μπορείς να συμμετάσχεις.

Δώσε δύναμη στη φωνή σου- γίνε ενεργό μέλος της κοινωνίας.

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών έχει προγραμματιστεί η πρώτη μεγάλη συνάντηση, η οποία θα έχει καθοριστικό χαρακτήρα.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα θέματα:

Ενημέρωση & Γνωριμία: Παρουσίαση των στόχων μας για τη νέα χρονιά

Διαδικασία Εκλογών: Ενημέρωση για την ανάδειξη του 7μελούς Συμβουλίου που θα συντονίζει τις δράσεις.

Οι ιδέες για project που θα προταθούν και αφού ιεραρχηθούν θα υλοποιηθούν άμεσα.

Δεν θέλουμε απλώς μέλη, θέλουμε τους επόμενους ενεργούς πολίτες της τοπικής μας κοινωνίας.

Μην το αφήσεις για μετά.

Γίνε ένας από τους δημότες που θα διαμορφώσουν το μέλλον του Συμβουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινώνησε μέσω email στο Τμήμα Νέας Γενιάς του Δήμου Αγίου Νικολάου : neasgenias@dimosagn.gr