Το Cliff Diving επιστρέφει δυναμικά στον Άγιο Νικόλαο στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου

Διήμερο με διεθνείς αγώνες Cliff Diving με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ξεχωριστά σόου στη Λίμνη Βουλισμένη.

Το διήμερο του Σαββάτου 27 και της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου 2025 η «καρδιά» της Κρήτης θα χτυπά δυνατά στον Άγιο Νικόλαο, φιλοξενώντας μια από τις πιο εντυπωσιακές αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς: το Cliff Diving Αγίου Νικολάου.

Αθλητές διεθνούς κύρους θα βουτήξουν από ύψη έως και 20 μέτρων, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα δύναμης, έντασης και τεχνικής, ενώ οι μουσικές – πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αλλά και τα σόου φωτισμού και καταδύσεων που θα στηθούν μπροστά στο φυσικό αμφιθέατρο της Λίμνης Βουλισμένης, θα συνθέσουν ένα σκηνικό ξεχωριστής ομορφιάς για τους θεατές.

Η διοργάνωση αποτελεί μια πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της προσπάθειας να προσφέρει σε ντόπιους κατοίκους και επισκέπτες εκδηλώσεις υψηλού κύρους, ποιότητας και δυναμικής – και με στόχο να αναδειχθεί τα επόμενα χρόνια ο Άγιος Νικόλαος ως διεθνής προορισμός αθλητικού τουρισμού.

Οι φετινοί αγώνες, μάλιστα, θα διεξαχθούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Τουρισμού και της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, την ευγενική υποστήριξη του Ε.Ο.Τ. και σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης.

Το διήμερο περιλαμβάνει:

Διεθνείς αγώνες Cliff Diving με συμμετοχή κορυφαίων αθλητών

Εκδηλώσεις πολιτισμού και μουσικής και συγκεκριμένα: DJ σόου με τον Nick Devon, μικρό ρεσιτάλ πιάνου από τον πιανίστα Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου με παράλληλο φωτιστικό σόου στα βράχια της Λίμνης, μουσικό δρώμενο από την Ομάδα κρουστών «Vamos», γκαλά Όπερας υψηλής αισθητικής από την «Όπερα των Καμινίων» και συναυλία με τον αγαπημένο τραγουδιστή Πασχάλη.

Όπως αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης: «O Άγιος Νικόλαος με τη μοναδική του φυσική ομορφιά και την ξεχωριστή κουλτούρα φιλοξενίας των ανθρώπων του, ετοιμάζεται να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει με χαρά αθλητές και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Ο στόχος μας μέσα από τη διοργάνωση του Cliff Diving, που είναι για εμάς μια γιορτή που συνδυάζει τον αθλητισμό με τον πολιτισμό της Κρήτης, είναι να αναδείξουμε τον Άγιο Νικόλαο ως διεθνή προορισμό αθλητικού τουρισμού».

To αναλυτικό πρόγραμμα του διημέρου (27 – 28 Σεπτεμβρίου 2025) έχει ως εξής:

1η ΗΜΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

11:00-13:00 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

14:30-16:00 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

16:30-17:00 1ος ΑΓΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

17:00-17:30 1ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

17:30-18:00 2ος ΑΓΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

18:00-18:30 2ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

19:00-21:15 DJ SHOW NICK DEVON

21:15-21:30 ΠΙΑΝΟ (ΜΕ SHOW ΦΩΤΙΣΜΟΥ)

21:30-22:30 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΟΠΕΡΑΣ – ΟΠΕΡΑ ΤΩΝ ΚΑΜΙΝΙΩΝ

2η ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

11:00-13:00 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

14:30-16:00 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

16:30-17:00 3ος ΑΓΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

17:00-17:30 3ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

17:30-18:00 4ος ΑΓΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

18:00-18:30 4ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

18:30 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

19:00-20:00 ΟΜΑΔΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ «VAMOS»

20:00-20:45 ΣΟΟΥ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ

21:00-22:30 ΣΥΝΑΥΛΙΑ « ΠΑΣΧΑΛΗΣ»

Τοποθεσία: Λίμνη Βουλισμένη

Είσοδος: Ελεύθερη για το κοινό

Για περισσότερες πληροφορίες:

Olympia Culture – Email επικοινωνίας: info@olympiaculture.gr, info@cliffdivingagn.gr

Τηλέφωνο: 210 3639 239, 210 3610 854

Η ιστοσελίδα: www.cliffdivingagn.gr

Social media: