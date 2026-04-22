Το 4ο Προσυνέδριο της ΝΔ στο Ηράκλειο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο το 4ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τη Δευτέρα 20/04/202 με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές».

Οι εργασίες του Προσυνεδρίου αναπτύχθηκαν σε δύο ενότητες. Στην πρώτη, πραγματοποιήθηκε υπουργικό πάνελ με τη συμμετοχή των Υπουργών Χρίστου Δήμα, Βασίλη Κικίλια, Όλγας Κεφαλογιάννη και Λίνας Μενδώνη (μέσω τηλεδιάσκεψης), με επίκεντρο τις υποδομές, τις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Ακολούθησε ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Στη δεύτερη ενότητα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε συζήτηση με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αγοράς, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας για την ανάπτυξη.

Στις εργασίες συμμετείχαν βουλευτές από την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, στελέχη των τοπικών οργανώσεων, καθώς και μέλη της ΟΝΝΕΔ.

Κεντρικό μήνυμα της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού ήταν η συνέχιση του κυβερνητικού έργου με σχέδιο και αποτελεσματικότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ζήτημα της λειψυδρίας στην Κρήτη, με αφορμή σύσκεψη που προηγήθηκε στην Περιφέρεια, όπου τονίστηκε η ανάγκη συντονισμένης δράσης και συνεργασίας κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων.

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση σε κρίσιμα έργα υποδομών, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης, η υλοποίηση του ΒΟΑΚ και η κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028.

Αναφορικά με τον τουρισμό, υπογραμμίστηκε η σημαντική πρόοδος των τελευταίων ετών και ο στρατηγικός στόχος για ανάπτυξη 12μηνου τουρισμού, με την Κρήτη να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, δίνοντας έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που θα πραγματοποιηθεί 15-17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα, ως κομβικό για την πορεία της χώρας προς το 2030, θέτοντας ως βασικό διακύβευμα τη διατήρηση της προόδου, της σταθερότητας και της αναπτυξιακής προοπτικής.

Στο Προσυνέδριο συμμετείχαν ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΔΕΕΠ Λασιθίου, καθώς και οι Πρόεδροι και μέλη των ΔΗΜ.ΤΟ, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της παράταξής μας.

Τα μεγάλα έργα και οι σύγχρονες υποδομές που υλοποιούνται σε όλη τη χώρα, και ιδιαίτερα στην Κρήτη, δεν είναι απλώς αριθμοί και εξαγγελίες. Είναι το θεμέλιο για ανάπτυξη, ευκαιρίες και καλύτερη καθημερινότητα για κάθε πολίτη.

Στέλνοντας μήνυμα μαζικής συσπείρωσης, συνεχίζουμε όλοι μαζί, στηρίζοντας τον Πρωθυπουργό της χώρας και Πρόεδρο της παράταξης μας, Κυριάκο Μητσοτάκη, με ευθύνη, συνέπεια και όραμα, για μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο εξωστρεφή.