CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΚΡΗΤΗ

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης ανακηρύχθηκε επίσημα Σχολείο eTwinning (eTwinning School 2026-2027)

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 25/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
25092026
Palermo TECH HUB
Cosmos

Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι το σχολείο μας τιμήθηκε με τον διακριτικό τίτλο «eTwinning School» για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της αφοσίωσης του σχολείου μας στην καινοτομία, τη συνεργασία, την ψηφιακή ασφάλεια και την ευρωπαϊκή δικτύωση.

ΧΡΥΣΟΣ

Ένα θερμό ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στην εκπαιδευτικό Αγγλικών, Ιωάννα Παλόγου, η οποία υπήρξε η εμπνεύστρια και πρωτεργάτης αυτής της προσπάθειας, καθοδηγώντας με όραμα και μεράκι τη σχολική μας κοινότητα.

SUNSTOP

Στην ευρωπαϊκή αυτή διαδρομή συνέβαλαν καθοριστικά με τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία τους:
* Η δασκάλα Κατερίνα Κατρίνη
* Η δασκάλα Αναστασία Μπαλτουβάνου
* Ο θεατρολόγος Άρης Βελιδάκης
* Η καθηγήτρια Πληροφορικής Δέσποινα Γεωργιάδη Τόσιου
καθώς και όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, που στηρίζουν καθημερινά κάθε καινοτόμο δράση προς όφελος των μαθητών/τριών μας.

MARIS

Η ανάρτηση της τιμητικής σημαίας στο σχολείο μας υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση δεν έχει σύνορα και ότι η συνεργασία ανοίγει ορίζοντες!!!

Συνεχίζουμε δυναμικά για ακόμα περισσότερες ευρωπαϊκές και εκπαιδευτικές επιτυχίες!!!!

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 25/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

25092026

Αγιος Νικόλαος: Γεύσεις, πολιτισμός και φιλοξενία στα «Κρητικά Μαγειρέματα 2026»

25 Σεπτεμβρίου 2026
25092026

Περιφέρεια Κρήτης: Πρώτη συνεδρίαση στο νέο βιοκλιματικό κτίριο και τέλεση αγιασμού

25 Σεπτεμβρίου 2026
25092026

GRANDIS: Νέες προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Κρήτη

25 Σεπτεμβρίου 2026

Αγιος Νικόλαος: Tροχαίο ατύχημα – Στο νοσοκομείο μητέρα και κόρη

24 Σεπτεμβρίου 2026
24092026

Στο 3ο Διεθνές Συνέδριο «Smart Islands» ο Δήμαρχος Σητείας

24 Σεπτεμβρίου 2026
elme lasithi

Κάλεσμα της ΕΛΜΕ Λασιθίου προς τις επιχειρήσεις εστίασης του Νομού

24 Σεπτεμβρίου 2026

Ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο Τ-10 του Αγίου Νικολάου

24 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ Λασιθίου: «Η βροχή δεν ξεπλένει την ντροπή»

24 Σεπτεμβρίου 2026

Σητεία: Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του δικτύου άρδευσης στη Λεύκη

24 Σεπτεμβρίου 2026
ekav

Λασίθι: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων – Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

24 Σεπτεμβρίου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button