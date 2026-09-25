Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης ανακηρύχθηκε επίσημα Σχολείο eTwinning (eTwinning School 2026-2027)

Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι το σχολείο μας τιμήθηκε με τον διακριτικό τίτλο «eTwinning School» για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της αφοσίωσης του σχολείου μας στην καινοτομία, τη συνεργασία, την ψηφιακή ασφάλεια και την ευρωπαϊκή δικτύωση.

Ένα θερμό ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στην εκπαιδευτικό Αγγλικών, Ιωάννα Παλόγου, η οποία υπήρξε η εμπνεύστρια και πρωτεργάτης αυτής της προσπάθειας, καθοδηγώντας με όραμα και μεράκι τη σχολική μας κοινότητα.

Στην ευρωπαϊκή αυτή διαδρομή συνέβαλαν καθοριστικά με τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία τους:

* Η δασκάλα Κατερίνα Κατρίνη

* Η δασκάλα Αναστασία Μπαλτουβάνου

* Ο θεατρολόγος Άρης Βελιδάκης

* Η καθηγήτρια Πληροφορικής Δέσποινα Γεωργιάδη Τόσιου

καθώς και όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, που στηρίζουν καθημερινά κάθε καινοτόμο δράση προς όφελος των μαθητών/τριών μας.

Η ανάρτηση της τιμητικής σημαίας στο σχολείο μας υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση δεν έχει σύνορα και ότι η συνεργασία ανοίγει ορίζοντες!!!

Συνεχίζουμε δυναμικά για ακόμα περισσότερες ευρωπαϊκές και εκπαιδευτικές επιτυχίες!!!!