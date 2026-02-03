Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου βραβεύεται με την Πράσινη Σημαία των Οικολογικών Σχολείων

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια λάβαμε πρόσφατα μια σημαντική επιστολή από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, εθνικό χειριστή του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία», σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.

Το σχολείο μας συγκαταλέγεται ανάμεσα στα σχολεία που θα βραβευθούν με την Πράσινη Σημαία των Οικολογικών Σχολείων, ως αναγνώριση της επιτυχημένης και συνεχούς συμμετοχής μας στο Δίκτυο για τα δύο συναπτά σχολικά έτη, 2023-2024 και 2024-2025. Πρόκειται για μια διάκριση που επιβεβαιώνει τη συλλογική προσπάθεια μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών για ένα σχολείο πιο φιλικό προς το περιβάλλον και πιο υπεύθυνο απέναντι στην κοινωνία.

Η απονομή της Πράσινης Σημαίας θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 1ου Μαθητικού Φεστιβάλ Οικολογικών Σχολείων, την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, στον χώρο της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Η εκδήλωση θα αποτελέσει μια γιορτή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δημιουργικότητας και συνεργασίας, με τη συμμετοχή σχολείων από όλη τη χώρα.

Η Πράσινη Σημαία δεν είναι απλώς ένα βραβείο. Είναι ένα σύμβολο της δέσμευσής μας για τη βιωσιμότητα, την οικολογική συνείδηση και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου.

Η UNESCO δημοσίευσε την “Green School Quality Standard: Greening Every Learning Environment”, ένα νέο πλαίσιο ποιότητας για το πράσινο/βιώσιμο σχολείο που ενσωματώνει βιώσιμες πρακτικές στα σχολεία. Μέσα από τη Greening Education Partnership (Πρωτοβουλία για το Πράσινο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον), η UNESCO και οι εταίροι της προωθούν έναν κοινό στόχο: να είναι βιώσιμα/πράσινα τουλάχιστον το 50 % των σχολείων σε κάθε χώρα μέχρι το 2030.

Θα θέλαμε να συγχαρούμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία και να ευχαριστήσουμε την εκπαιδευτική μας κοινότητα και τους γονείς/κηδεμόνες του σχολείου μας, για τη συνεχή στήριξη και συνεργασία. Συνεχίζουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό, αποδεικνύοντας ότι το σχολείο μπορεί να είναι φορέας αλλαγής και ελπίδας για ένα πιο πράσινο μέλλον.