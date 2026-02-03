CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου βραβεύεται με την Πράσινη Σημαία των Οικολογικών Σχολείων

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 03/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 03/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια λάβαμε πρόσφατα μια σημαντική επιστολή από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, εθνικό χειριστή του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία», σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.

Το σχολείο μας συγκαταλέγεται ανάμεσα στα σχολεία που θα βραβευθούν με την Πράσινη Σημαία των Οικολογικών Σχολείων, ως αναγνώριση της επιτυχημένης και συνεχούς συμμετοχής μας στο Δίκτυο για τα δύο συναπτά σχολικά έτη, 2023-2024 και 2024-2025. Πρόκειται για μια διάκριση που επιβεβαιώνει τη συλλογική προσπάθεια μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών για ένα σχολείο πιο φιλικό προς το περιβάλλον και πιο υπεύθυνο απέναντι στην κοινωνία.

ΧΡΥΣΟΣ

Η απονομή της Πράσινης Σημαίας θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 1ου Μαθητικού Φεστιβάλ Οικολογικών Σχολείων, την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, στον χώρο της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Η εκδήλωση θα αποτελέσει μια γιορτή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δημιουργικότητας και συνεργασίας, με τη συμμετοχή σχολείων από όλη τη χώρα.

Η Πράσινη Σημαία δεν είναι απλώς ένα βραβείο. Είναι ένα σύμβολο της δέσμευσής μας για τη βιωσιμότητα, την οικολογική συνείδηση και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου.

NOVA

Η UNESCO δημοσίευσε την Green School Quality Standard: Greening Every Learning Environment, ένα νέο πλαίσιο ποιότητας για το πράσινο/βιώσιμο σχολείο που ενσωματώνει βιώσιμες πρακτικές στα σχολεία. Μέσα από τη Greening Education Partnership (Πρωτοβουλία για το Πράσινο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον), η UNESCO και οι εταίροι της προωθούν έναν κοινό στόχο: να είναι βιώσιμα/πράσινα τουλάχιστον το 50 % των σχολείων σε κάθε χώρα μέχρι το 2030.

Θα θέλαμε να συγχαρούμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία και να ευχαριστήσουμε την εκπαιδευτική μας κοινότητα και τους γονείς/κηδεμόνες του σχολείου μας, για τη συνεχή στήριξη και συνεργασία. Συνεχίζουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό, αποδεικνύοντας ότι το σχολείο μπορεί να είναι φορέας αλλαγής και ελπίδας για ένα πιο πράσινο μέλλον.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 03/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 03/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Συνεργασία Περιφέρειας Κρήτης και ΔΗΠΕΘΕΚ και τη νέα χρονιά

03/02/2026

Αυτοψία Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου στην Μαλάβρα

02/02/2026

Τιμητική Εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης για τους αφυπηρετήσαντες Εκπαιδευτικούς

02/02/2026

Νέος βιώσιμος ποδηλατόδρομος και σταθμός φόρτισης στα Χανιά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SMILE CITY

02/02/2026

Κόμβος ψηφιακής ενδυνάμωσης ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία ο Δήμος Ηρακλείου

02/02/2026

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παγκρητίου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων

02/02/2026

Κ. Σπυριδάκη: «Δασικοί Χάρτες – Το Λασίθι τελευταίο σε όλη τη χώρα – Πολιτική αδιαφορία και θεσμική εγκατάλειψη»

02/02/2026

Σε κλίμα ενότητας η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της «Ενωτικής Κίνησης Πολιτών»

01/02/2026

Γ. Πλακιωτάκης: Ενίσχυση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λασιθίου με 8 νέους αστυνομικούς

01/02/2026

Άγιος Νικόλαος: Πέντε συλλήψεις για ναρκωτικά

01/02/2026
Back to top button