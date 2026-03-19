Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης το 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο

19 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 19/03/2026
Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου Αριστοτέλης Σκουντάκης, συνοδευόμενος από τον επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής Μάριο Σπανάκη και το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Μανόλη Ψαράκη.

Κύριο αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η προετοιμασία για το 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί στις 16 και 17 Μαΐου στο ξενοδοχείο Creta Maris στη Χερσόνησο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η έμπρακτη στήριξη της Περιφέρειας, καθώς το συνέδριο θα τεθεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, γεγονός που επισφραγίζει τη διαχρονικά καλή και στενή συνεργασία των δύο πλευρών στον τομέα της υγείας.

Παράλληλα, συζητήθηκε ο σημαντικός Διαγωνισμός Καινοτομίας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Παγκρήτιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου, με στόχο την αναζήτηση ιδεών που θα διαμορφώσουν το μέλλον του φαρμακείου της κοινότητας. Πρόκειται για μια δράση που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου σε άμεση συνεργασία με το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης κι άλλους επιστημονικούς και επιχειρηματικούς φορείς, ενισχύοντας τη σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρηματικότητα. Όπως επεσήμαναν οι εκπρόσωποι του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, μέσα από τέτοιες συνέργειες, το φαρμακείο αναδεικνύεται ως βασικός πυλώνας υγείας, πρόληψης και καινοτομίας για την τοπική κοινωνία.

