Με διεύρυνση του θεσμού και διοργάνωση αντίστοιχης εκδήλωσης στις Βρυξέλλες, το 14ο Παγκρήτιο Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων σε Ξενοδοχεία και Δίκτυα Διανομής επιστρέφει δυναμικά το Σάββατο 7 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (ΔΕΚΚ) στις Γούρνες Ηρακλείου, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη και στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διασύνδεσης Πρωτογενούς Τομέα και Τουρισμού.

Φέτος, στο Forum θα λάβουν μέρος 223 παραγωγοί και 24 μεταποιητές που σχετίζονται με τον Τουρισμό, 255 ξενοδοχεία από 76 ομίλους, 5 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 7 δίκτυα διανομής, με τον πήχυ να τίθεται στις 19.700 Β2B συναντήσεις – ακόμη ψηλότερα από το περυσινό ρεκόρ των 19.585 κατ’ ιδίαν επαγγελματικών συναντήσεων.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Βαγγέλης Καρκανάκης υπογράμμισε ότι «ο θεσμός που ξεκίνησε το 2012 και αποτελεί τη μεγάλη ετήσια μονοήμερη συνάντηση παραγωγών με ξενοδόχους, αλυσίδες σούπερ μάρκετ και δίκτυα διανομής δεν είναι ένα ακόμη εκθεσιακό γεγονός αλλά ένα δομημένο εργαλείο διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό και το εμπόριο, ένα πεδίο ουσιαστικών Β2Β συναντήσεων με μετρήσιμα αποτελέσματα για την τοπική οικονομία».

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα της προηγούμενης διοργάνωσης, σημείωσε πως «στο 13ο Forum έγιναν 19.500 B2B συναντήσεις και στόχος είναι περισσότερα κρητικά προϊόντα να μπουν στα ξενοδοχεία του νησιού», υπενθυμίζοντας ότι το εγχείρημα έχει βραβευθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 2016 στην κατηγορία “Special Mentions and Grand Jury Prize” στη Μπρατισλάβα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σύνδεση αγροδιατροφής και τουρισμού: «Στόχος μας η κρητική διατροφή να συνδυαστεί με την τουριστική εμπειρία. Δεν είναι δύο παράλληλοι δρόμοι αλλά μια κοινή αναπτυξιακή διαδρομή» – τόνισε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, επεσήμανε ότι από το 2012 το Forum πραγματοποιείται με τη στήριξη και αιγίδα της Περιφέρεια Κρήτης, των Ενώσεων Ξενοδόχων Κρήτης, του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, με στρατηγική στόχευση «την εξωστρέφεια και τις διεθνείς αγορές, για μια πιο βιώσιμη, ισχυρή και εξωστρεφή κρητική παραγωγή».

Τη μεγάλη ικανοποίησή του εξέφρασε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου και του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, Γιώργος Γιακουμάκης, επισημαίνοντας ότι «φέτος βρισκόμαστε σε ένα νέο επίπεδο υποστήριξης και επέκτασης της εμβέλειας των προϊόντων μας», στοχεύοντας σε συνεργασίες «που θα προσδώσουν υπεραξία στο brand name της Κρήτης». Όπως ανέφερε ο ίδιος, από το Ρέθυμνο θα συμμετάσχουν 25 παραγωγοί και μεταποιητές, καθώς και 9 μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι με 55 ξενοδοχεία.

Ο Αντιπρόεδρος ΚΕΕΕ και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, Αντώνης Ροκάκης, στάθηκε στη διεθνή συγκυρία, σημειώνοντας ότι «σε μια γεωπολιτικά ταραγμένη περίοδο προωθούμε με συνέπεια την αγροδιατροφική συνέπεια και την επισιτιστική ασφάλεια, μέσω του Forum που έχει διακριθεί πανευρωπαϊκά και πλέον αντιγράφεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης».

Αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία «της διασύνδεσης του πρωτογενούς με τον τριτογενή τομέα ως προς την επάρκεια αλλά και τη μείωση του κόστους logistics», ενώ για τη φετινή διεύρυνση τόνισε: «Φέτος διευρύνεται ο θεσμός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Επόμενο στρατηγικό μας βήμα το 1ο Παγκρήτιο Forum στις Βρυξέλλες, για να χτυπήσει η “καρδιά” της Κρητικής Αγροδιατροφής και στην “καρδιά” της Ευρώπης».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου και της Αναπτυξιακής Κρήτης, Θωμάς Χαριτάκης υπογράμμισε: «Ενώνουμε δυνάμεις για ακόμη μια φορά», θέτοντας ως στόχο «τη δημιουργία σταθερών συνεργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».

Όπως ανέφερε, «η συνεργασία της κρητικής παραγωγής με τον Τουρισμό δεν είναι σύνθημα αλλά πράξη με οικονομικό αποτύπωμα», επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια αυτή συνδυάζεται άρρηκτα με τη διάκριση της Περιφέρεια Κρήτης ως Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Μιχάλης Βάμβουκας, έκανε λόγο για «συντονισμένες προσπάθειες για τη διοχέτευση φρέσκων και τυποποιημένων κρητικών προϊόντων στις κουζίνες» ώστε «να δοθεί η ευκαιρία στα εκατομμύρια επισκεπτών μας να γευτούν την κρητική διατροφή».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι φέτος στην έκθεση θα συμμετάσχουν και βιοτέχνες και μεταποιητές με είδη συσκευασίας και καθαριστικά, «με στόχο την επέκταση της συνεργασίας και σε άλλα προϊόντα, πλην των αγροδιατροφικών», επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στήριξη της Περιφέρεια Κρήτης στο Forum.