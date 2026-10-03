Τιμητική εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Λασίθι

Τιμώντας το έργο και την προσφορά των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνδιοργάνωση με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, πραγματοποίησε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 τιμητική εκδήλωση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λασιθίου που αφυπηρέτησαν τα έτη 2024 και 2025, ως ελάχιστη αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς και της συμβολής τους στο εκπαιδευτικό έργο.

Αναφερόμενη στη θεσμική σπουδαιότητα της πρωτοβουλίας, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, τόνισε: «Η Περιφέρεια Κρήτης εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν με συνέπεια τη νέα γενιά, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην παιδεία του νησιού μας».

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιωάννης Πυργιωτάκης, ο οποίος στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στην αποστολή του εκπαιδευτικού και τη διαχρονική προσφορά του στην κοινωνία.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε, εκπροσωπώντας την Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου, ο Αιδεσιμολογιώτατος πατήρ Κωνσταντίνος Χαλκιαδάκης, καθώς, και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης.

Από πλευράς των συνδιοργανωτών συμμετείχαν ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, Γιώργος Μαμάκης, και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, Αθανάσιος Κατσαγκόλης.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ολοκληρώθηκε μουσικά με το Συγκρότημα του Δημήτρη Σγουρού.

Η Περιφέρεια Κρήτης αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή της στην εκπαιδευτική κοινότητα, ενισχύοντας πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν το πολυδιάστατο έργο των εκπαιδευτικών του τόπου μας.