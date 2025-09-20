Τιμητική εκδήλωση στο Γυμνάσιο Καστελλίου από τον ΕΛΣΟΛ

Μια ξεχωριστή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Καστελλίου Πεδιάδος, με πρωτοβουλία του Εκπολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου Αγίου Γεωργίου (ΕΛΣΟΛ) και με τον συντονισμό της κας Λενιώς Κρασανάκη.

Η εκδήλωση είχε τιμητικό χαρακτήρα και στόχο να αναγνωρίσει και να αναδείξει τις σπουδαίες αθλητικές διακρίσεις ανθρώπων που με το ήθος, την επιμονή και την αγάπη τους για τον αθλητισμό αποτελούν παράδειγμα για όλους.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς βραβεύτηκαν:

• Μιχάλης Λεμονής, Πρωταθλητής Ελλάδος στο Μπότσια,

• Εμμανουήλ Γιακουμάκης, Πρωταθλητής ΑμεΑ στο Ακόντιο,

• Ανδρέας Κεραμίδας, Ομοσπονδιακός Προπονητής της Εθνικής Ελλάδος στο Μπότσια κατηγορίας BC3.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να χειροκροτήσουν τους τιμώμενους και να μοιραστούν στιγμές συγκίνησης και υπερηφάνειας, καθώς οι επιτυχίες τους αποτελούν όχι μόνο προσωπικά επιτεύγματα αλλά και σημαντικά ορόσημα για τον τόπο μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και είχαν προσκληθεί, δεν παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης, μεταξύ αυτών ο Περιφερειάρχης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου κ. Νίκος Συριγωνάκης και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γιώργος Πιτσούλης. Η απουσία τους έγινε αισθητή, καθώς τέτοιες στιγμές αναγνώρισης αθλητών με υψηλές διακρίσεις αποτελούν ευκαιρία έμπρακτης στήριξης και ενίσχυσης του παραδείγματός τους στην τοπική κοινωνία.

Ο ΕΛΣΟΛ, μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, έδειξε για ακόμη μία φορά την ευαισθησία του απέναντι στην κοινωνία και τον αθλητισμό, επιβεβαιώνοντας ότι η ανάδειξη και η στήριξη των ανθρώπων που αγωνίζονται με πάθος και αξίες είναι χρέος όλων μας.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε σε θερμό κλίμα, με τη δέσμευση πως ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν και στο μέλλον, κρατώντας ζωντανή την παράδοση του σεβασμού και της τιμής σε όσους προσφέρουν.