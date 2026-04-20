Τιμή και μνήμη για την 203η επέτειο της εθελοθυσίας στο Σπήλαιο Μιλάτου

20 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 20/04/2026
Με λαμπρότητα και συγκίνηση τιμήθηκε σήμερα, Κυριακή του Θωμά 19 Απριλίου 2026, η 203η επέτειος της ηρωικής Εξόδου των Γυναικοπαίδων και των Αμάχων από το Σπήλαιο της Μιλάτου. Στον ιστορικό χώρο όπου το 1823 καταγράφηκε η εθελοθυσία των σφαγιασθέντων από τον στρατό του Χασάν Πασά, τελέστηκαν οι καθιερωμένες εκδηλώσεις μνήμης για τους ήρωες που θυσιάστηκαν για την ελευθερία.

Η ημέρα ξεκίνησε με τον Όρθρο στο Παρεκκλήσι του Αγίου Θωμά και ακολούθησε η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτου, συμπροσευχομένου του οικείου Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου Γερασίμου.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο ταμίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Μιλάτου Στέργιος Μαρτίνοβιτς, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής και το διαχρονικό μήνυμα της αυταπάρνησης των Λασιθιωτών.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων από τις πολιτικές, αυτοδιοικητικές και τοπικές αρχές, καθώς και από εκπροσώπους των Στρατιωτικών, Δικαστικών, Αστυνομικών και Λιμενικών Αρχών, Αντιστασιακών Οργανώσεων και Φορέων. Μετά το πέρας της τελετής, προσφέρθηκε κέρασμα στον αύλειο χώρο του δημοτικού περιπτέρου, στην είσοδο του Σπηλαίου.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη

Με αφορμή τις επετειακές εκδηλώσεις, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Σήμερα είναι μια ημέρα ορόσημο, μια ημέρα μνήμης και τιμής για το Λασίθι. Μια ημέρα όπου δεν ξεχνάμε, 203 χρόνια μετά, τη σημασία της θυσίας στο Σπήλαιο της Μιλάτου για τους Λασιθιώτες και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Η μνήμη παραμένει νωπή παρά τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, γιατί αυτό το οποίο υπηρετεί ο Ελληνισμός και η Ελλάδα είναι η αγάπη για την πατρίδα. Ο καθένας από εμάς, από όποια θέση κι αν βρίσκεται, οφείλει να υπηρετεί την ενότητα και το καλό του τόπου μας.

Τέτοιες ημέρες-ορόσημο μας δείχνουν τον δρόμο για το μέλλον και την προσπάθεια που οφείλουμε να καταβάλλουμε διαρκώς για την ενότητα του λαού μας».

