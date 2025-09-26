CAFE MELI
Θρίλερ στη Μεσαρά: Δύο αδέρφια βρέθηκαν τραυματισμένα με μαχαιριές μέσα σε χωράφι

26/09/2025
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Μεσαρά και πιο συγκεκριμένα στα Καπαριανά, αργά το απόγευμα της Πέμπτης, όταν μέλη μίας οικογένειας επιτέθηκαν με μαχαίρια σε δύο αδέλφια, ηλικίας 29 και 32 ετών.

Ο 32χρονος είναι τραυματισμένος στον θώρακα, ενώ ο αδελφός του φέρει πολλαπλά τραύματα στα χέρια και έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Τα δύο αδέλφια εντοπίστηκαν αιμόφυρτα από μέλη άλλης οικογένειας σε χωράφι, που έσπευσαν να ειδοποιήσουν τις αρχές. Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι δύο βαριά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και από εκεί οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη την μεταφορά τους στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το οποίο και εφημερεύει.

