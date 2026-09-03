Θωμάς Χαριτάκης: Δήλωση για την υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Αυτές τις ημέρες βρίσκομαι εκτός Κρήτης, σε αποστολή με το Επιμελητήριο Λασιθίου. Μόλις πληροφορήθηκα τη σχετική είδηση για την υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης που αφορά τον Δήμο Αγίου Νικολάου, επικοινώνησα άμεσα με τον Δήμαρχο προκειμένου να έχω επίσημη ενημέρωση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.

Ο Δήμαρχος με καθησύχασε, διαβεβαιώνοντάς με κατηγορηματικά ότι “δεν λείπει ούτε ένα σεντ από το ταμείο του Δήμου και ότι ο Δήμος δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία”.

Με ενημέρωσε επίσης ότι η υπόθεση διερευνάται ήδη σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και την τράπεζα και ότι, λόγω της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν είναι αυτή τη στιγμή δυνατόν να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική τη διαβεβαίωση ότι τα χρήματα του Δήμου και, κατ’ επέκταση, τα χρήματα των δημοτών μας είναι απολύτως διασφαλισμένα.

Από την πλευρά μας αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που απαιτείται.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να προτρέχουμε, να δημιουργούμε εντυπώσεις ή να εξάγουμε συμπεράσματα όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αναμένουμε, λοιπόν, τα αποτελέσματα της έρευνας των αρμόδιων αρχών και την ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης.

Μετά την ολοκλήρωσή της, θεωρώ αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρης ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το τι ακριβώς συνέβη, με ποιον τρόπο αντιμετωπίστηκε και εάν απαιτείται να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ώστε να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι δικλείδες ασφαλείας στις οικονομικές συναλλαγές του Δήμου.

Σε ζητήματα που αφορούν τα χρήματα των δημοτών χρειάζεται πρώτα απ’ όλα υπευθυνότητα, ψυχραιμία και πλήρης διαφάνεια.

Σήμερα κρατούμε ως ιδιαίτερα σημαντική τη σαφή διαβεβαίωση του Δημάρχου ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία και αναμένουμε από τις αρμόδιες αρχές να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την έρευνά τους.

Θωμάς Ν. Χαριτάκης

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ