Θείος και ανιψιοί ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη

Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιεί σήμερα, Δευτέρα, το παράρτημα του «ελληνικού FBI» στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο στόχαστρο των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης μπήκαν υποθέσεις που αφορούν εκβιασμούς, εμπρησμό, φθορές και απάτες.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, κατά πληροφορίες πρόκειται για έναν θείο και δύο ανιψιούς του από τα Βορίζια.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φθορές σε καλλιέργειες που ξεπερνούν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και τις οποίες προκάλεσαν σε όσους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς.

Αστυνομικές πηγές μεταφέρουν ότι ο αριθμός των θυμάτων από τους εκβιασμούς της οργάνωσης ανέρχονται σε τουλάχιστον 40 από το 2021 έως σήμερα.

Η σπείρα είχε απλώσει τα πλοκάμια της και στις ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ προκειμένου να εισπράττουν παράνομα και κοινοτικές ενισχύσεις ύψους 586.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025.

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι τρεις συλληφθέντες ασκούσαν βία ή απειλούσαν με χρήση βίας τα θύματά τους ενώ έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις που με τον τρόπο αυτό πήραν χωράφια που δεν τους ανήκαν φτάνοντας μέχρι και να τα δηλώνουν ως δικά τους στο Περιουσιολόγιο.

Παράλληλα έχουν γίνει άλλες τρεις συλλήψεις που αφορούν το αδίκημα της ζωοκλοπής.