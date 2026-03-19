Θέσεις μονίμων κατοίκων και σύγχρονη διαχείριση στάθμευσης στον Άγιο Νικόλαο

Ως μείζονα μειοψηφία του Δήμου Αγίου Νικολάου, έχουμε δεσμευτεί απέναντι στους συνδημότες μας για μια δημιουργική και υπεύθυνη αντιπολίτευση. Για εμάς, ο ρόλος μας δεν εξαντλείται στην κριτική και τον έλεγχο της Δημοτικής Αρχής, αλλά μετουσιώνεται στην κατάθεση ρεαλιστικών προτάσεων – όπως κάναμε στο παρελθόν στον τομέα της καθαριότητας – που στόχο έχουν το κοινό καλό και την αναβάθμιση της καθημερινότητας όλων μας.

Στο πλαίσιο αυτό, καταθέτουμε σήμερα πρόταση για τη διασφάλιση θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά για τους μόνιμους κατοίκους (Μπλε Ζώνες), η οποία πρέπει να συνοδευτεί από μια επιθετική στρατηγική εύρεσης νέων χώρων στάθμευσης.

Η καθημερινότητα στον Άγιο Νικόλαο, ειδικά στο κέντρο και τις γύρω περιοχές, έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Η έλλειψη οργανωμένου σχεδίου στάθμευσης στερεί από τους μόνιμους κατοίκους το αυτονόητο δικαίωμα πρόσβασης στις εστίες τους, αυξάνει την περιβαλλοντική επιβάρυνση και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής μας.

Η πρόταση που καταθέτουμε αφορά την άμεση διασφάλιση θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά για τους μόνιμους κατοίκους, στα πρότυπα επιτυχημένων μοντέλων άλλων ελληνικών και ευρωπαϊκών πόλεων.

Οι βασικοί άξονες της πρότασής μας:

Θεσμοθέτηση «Μπλε Ζώνης»: Δημιουργία διακριτών θέσεων στάθμευσης με μπλε διαγράμμιση, όπου η στάθμευση θα επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη ειδικής κάρτας μόνιμου κατοίκου.

Ψηφιακή Κάρτα Κατοίκου: Έκδοση ηλεκτρονικού σήματος μέσω του Δήμου, με αυστηρά κριτήρια εντοπιότητας και κύριας κατοικίας.

Κυκλοφοριακή Αποσυμφόρηση: Η εξάλειψη της άσκοπης περιφοράς οχημάτων προς αναζήτηση στάθμευσης θα μειώσει τους ρύπους και τον θόρυβο στις γειτονιές.

Ισορροπία με την Τουριστική Δραστηριότητα: Η πρόταση δεν αντιστρατεύεται τον τουρισμό, αλλά ορίζει σαφείς κανόνες (οι τουρίστες είναι εξοικειωμένοι) ώστε η ανάπτυξη να μην εκδιώκει τους κατοίκους από το κέντρο.

Εντατικοποίηση προσπάθειας για Νέα Πάρκινγκ: Η «Μπλε Ζώνη» δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνη της. Πρέπει η Δημοτική Αρχή να εντείνει άμεσα τις προσπάθειες για την εξεύρεση, μίσθωση και διαμόρφωση νέων περιφερειακών και κεντρικών χώρων στάθμευσης.

Ενόψει της τουριστικής περιόδου, η αδράνεια είναι ανεπίτρεπτη. Ο Άγιος Νικόλαος μπορεί να γίνει μια πόλη λειτουργική για τους κατοίκους της και φιλόξενη για τους επισκέπτες της. Το μόνο που χρειάζεται είναι σχέδιο, πολιτική βούληση και αίσθημα ευθύνης.

Θωμάς Ν. Χαριτάκης

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ