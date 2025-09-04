CAFE MELI
04/09/2025
Με την συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης, την οποία εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Γιώργος Ματαλλιωτάκης, πραγματοποιήθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στο Ηράκλειο, η 1η Ενημερωτική Ημερίδα Προγραμματικού Χαρακτήρα του έργου «Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας Κρήτης – C Nest Accelerator».
Πρόκειται για ένα νέο δυναμικό εγχείρημα που αποσκοπεί στην ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης.

Στόχος του C Nest Accelerator είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης και ανάπτυξης σε νέες αλλά και σε υφιστάμενες νεοφυείς επιχειρήσεις, σε όλα τα στάδια της ωρίμανσής τους. Δικαιούχοι των υπηρεσιών της Θερμοκοιτίδας Επιχειρηματικότητας μπορούν να είναι μέχρι 180 επιχειρήσεις, με βασική προϋπόθεση να δραστηριοποιούνται στα όρια της Περιφέρειας Κρήτης.

«Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει ενεργά κάθε πρωτοβουλία που προάγει την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια του νησιού μας. Συνεργαζόμαστε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να ενισχύσουμε τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την τοπική οικονομία. Στόχος που έχει θέσει ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης είναι να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες σε όλους τους τομείς παραγωγικής δραστηριότητας του τόπου μας. Η Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας – C Nest Accelerator έρχεται να προσφέρει, με οργανωμένο τρόπο και με επιστημονική μεθοδολογία, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης των επιχειρήσεων, προς αυτή την κατεύθυνση. Θα είμαστε αρωγοί της προσπάθειας», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Γιώργος Ματαλλιωτάκης.

Ήδη η πρώτη από τις συνολικά έξι προσκλήσεις για τη συμμετοχή ωφελούμενων επιχειρήσεων έχει προκηρυχθεί και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στην σελίδα του προγράμματος cnest.gr.

Ο C Nest Accelerator συγκροτήθηκε με την σύμπραξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, του ΙΤΕ και της Green Projects Α.Ε. η οποία ειδικεύεται στην ψηφιακή καινοτομία. Το έργο χρηματοδοτείται με 2,419 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, από την Ευρωπαϊκή Ένωσης και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

04/09/2025
