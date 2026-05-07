«The Crete Trip 2026»: Η μεγαλύτερη συγκέντρωση διεθνών φοιτητών στην Ελλάδα

Το «The Crete Trip 2026» που διοργανώνεται για 14η χρονιά από το Erasmus Student Network Greece, (Ομοσπονδία Φοιτητών ERASMUS), το πενταήμερο πολιτιστικό ταξίδι των φοιτητών και υλοποιείται με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη στην «καρδιά» του Ηρακλείου στην πλατεία Ελευθερίας.

O Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, υποδέχτηκε τους 800 περίπου φοιτητές από 50 χώρες, που πραγματοποίησαν το καθιερωμένο flag parade του Κρητικού Πολιτιστικού Φεστιβάλ, στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Στ. Αρναουτάκης: Είστε οι αρχιτέκτονες της Ειρήνης

«Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στην Κρήτη, στο νοτιότερο άκρο της κοινής μας πατρίδας. Στα πρόσωπά σας βλέπουμε τη ζωογόνο δύναμη μιας ηπείρου που ανανεώνεται στα δικά σας χέρια, καθώς κρατάτε τη σκυτάλη μιας λαμπαδηδρομίας ανθρωπισμού. Σε μια εποχή που η Ευρώπη και η ευρύτερη γειτονιά μας δοκιμάζονται σκληρά, η δική σας παρουσία αποτελεί την πιο ηχηρή απάντηση. Η σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή πέφτει βαριά πάνω από την ήπειρό μας, υπενθυμίζοντάς μας πόσο εύθραυστη είναι η σταθερότητα στον κόσμο μας. Εσείς, όμως, μακριά από συμπλέγματα και αρνητικούς εθνικισμούς, είστε οι αρχιτέκτονες της πανανθρώπινης ειρήνης, η οποία δεν είναι απλώς μια πολιτική επιδίωξη, αλλά μια ζωντανή αξία που καλλιεργείται μέσα από τη δική σας επικοινωνία και την άρνηση να αφήσετε τον φόβο να κυριαρχήσει» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Κρήτης καλωσορίζοντας τους εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες στην πλ. Ελευθερίας.

Ο Περιφερειάρχης, Σταύρος Αρναουτάκης, αναφερόμενος στο γεγονός ότι η Κρήτη έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026, κάλεσε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να γνωρίσουν τον πλούτο του κρητικού διατροφικού πολιτισμού και να γευτούν τη μοναδική κρητική διατροφή, η οποία αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο υγείας και αυθεντικότητας.

«Στο ταξίδι αυτό, που ξεκινά από τη μήτρα του Μινωικού πολιτισμού, σας καλούμε να γίνετε συνοδοιπόροι σε μια σύγχρονη Οδύσσεια γεμάτη εμπειρίες. Αφήστε το δικό σας αποτύπωμα στο σήμερα, πατώντας στο παρελθόν για να δημιουργήσετε ένα μέλλον ελπίδας. Ζήστε την αυθεντικότητα του νησιού μας, συνομιλήστε με τους ανθρώπους του και αφήστε την Κρήτη να σας ανταμείψει με τις πιο δυνατές εικόνες της ζωής σας. Σας ευχαριστούμε που δίνετε δύναμη στην Ευρώπη» κατέληξε στο σύντομο καλωσόρισμα-χαιρετισμό του ο κ. Αρναουτάκης.

Η διοργάνωση «The Crete Trip 2026» θα προσφέρει και φέτος μια ισχυρή δυνατότητα εξωστρέφειας και προβολής της Κρήτης, όπως κάθε χρόνο.

Οι φοιτητές, θα ταξιδέψουν στο νησί, με τη συνοδεία των εθελοντών του δικτύου ESN Greece, για να γνωρίσουν την περίφημη κρητική κουλτούρα μέσα από την μουσική, τις γεύσεις και ανακαλύπτοντας την πλούσια ιστορία του.

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας Θεοδώρα Κουτεντάκη από την πλευρά της ανέφερε: «Το Crete Trip 2026 επιστρέφει στην Περιφέρεια Κρήτης, φέρνοντας ξανά κοντά νέους από όλη την Ευρώπη. Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, η νέα γενιά αποδεικνύει πως μπορεί να «χτίσει» γέφυρες αλληλεγγύης, ειρηνικής συνύπαρξης και δημιουργίας. Η Κρήτη γίνεται ξανά σημείο συνάντησης πολιτισμών, ιδεών και ανθρώπων που πιστεύουν σε ένα πιο ανοιχτό, δημοκρατικό και βιώσιμο μέλλον για όλους».

Ο εκπρόσωπος της οργανωτικής επιτροπής του The Crete Trip 2026 Γιάννης Τσορτανίδης ευχαριστώντας τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την διαχρονική στήριξη του διεθνούς πολιτιστικού φεστιβάλ από την Περιφέρεια Κρήτης ανέφερε: «Είμαστε περήφανοι να δίνουμε το παρόν στο καθιερωμένο μας ραντεβού για ακόμη μία χρονιά στο The Crete Trip 2026, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης. Πρόκειται για μία δράση η οποία μας υπενθυμίζει έμπρακτα τις αξίες διεθνοποίησης και πολυπολιτισμικότητας για τις οποίες δρούμε. Μας συγκινεί ιδιαίτερα που οι συμμετέχοντες θα αποτελέσουν πρεσβευτές της Κρητικής κουλτούρας και φιλοξενίας σε όλη την Ευρώπη και θα στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης.»