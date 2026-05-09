«The Crete Trip 2026»: O Δήμος Αγίου Νικολάου υποδέχτηκε 700 και πλέον φοιτητές από 50 χώρες στην Λίμνη της πόλης

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 9 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 09/05/2026
Για 14η χρονιά το Erasmus Student Network Greece (Ομοσπονδία Φοιτητών ERASMUS) διοργανώνει το πολιτιστικό ταξίδι «The Crete Trip» φέρνοντας την Κρήτη στο προσκήνιο του Erasmus.

Οι φοιτητές του Erasmus που συμμετέχουν στο «The Crete Trip 2026» που διοργανώνεται με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης επισκέφθηκαν (8/5) τον Άγιο Νικόλαο, όπου στην γραφική Λίμνης της πόλης τους υποδέχθηκαν οι αντιδήμαρχοι Γιώργος Αρακαδάκης, Γιώργος Μπελούκας και ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δημήτρης Αγαπητός.

Η διοργάνωση «The Crete Trip 2026» προσέφερε και φέτος μια ισχυρή δυνατότητα εξωστρέφειας και προβολής της Κρήτης ενώ όπως έγινε γνωστό οι φοιτητές ταξιδεύουν στο νησί με τη συνοδεία των εθελοντών του δικτύου ESN Greece, για να γνωρίσουν την περίφημη κρητική κουλτούρα μέσα από την μουσική, τις γεύσεις και ανακαλύπτοντας την πλούσια ιστορία του.

Ο αντιδήμαρχος προγραμματισμού – ψηφιακού μετασχηματισμού Γιώργος Αρακαδάκης  καλωσόρισε τους φοιτητές αναφέροντας ότι : «Φέτος είναι η 14η χρονιά που διοργανώνεται η συνάντηση Erasmus Crete Trip και η 4η συνεχόμενη χρονιά που έχουμε την χαρά να σας φιλοξενούμε στην πόλη μας. Για εμάς είναι μια σημαντική μέρα.

Ο Άγιος Νικόλαος είναι μια πόλη που συνδυάζει την παράδοση με την φιλοξενία και ευελπιστούμε να έχετε μια ευχάριστη διαμονή. Απολαύστε τον ήλιο, τη θάλασσα την κρητική φιλοξενία και ζήστε εμπειρίες που θα θυμάστε για πάντα».

Για το πενθήμερο πολιτιστικό ταξίδι μίλησαν και οι : Θεόδωρος Μάρκου υπεύθυνος του προγράμματος «Το The Crete Trip» και Ερμιόνη Κοτσάκη (υπεύθυνη επικοινωνίας) ενημερώνοντας ότι το ταξίδι στην Κρήτη αποτελεί τη μεγαλύτερη μάζωξη φοιτητών Erasmus στην Ελλάδα.

Σε αυτό συμμετέχουν 700 και πλέον φοιτητές Πανεπιστημίων ενώ μετά τον Άγιο Νικόλαο θα επισκεφθούν τη Σπιναλόγκα και ακολούθως το  Σάββατο (9/5) τη Σητεία και το Βάι.

Το πενθήμερο ταξίδι ολοκληρώνεται την Κυριακή 10 Μαΐου 2026.

Από τον Δήμο Αγίου Νικολάου προσφέρθηκαν στους επικεφαλής της αποστολής, αναμνηστικά ενώ την εκδήλωση φιλοξενίας πλαισίωσαν τα μέλη της Σχολής Χορού Γιαννίκου Ταμιωλάκη (Κατερίνα Ταμιωλάκη & Στέλιος Συντιχάκης).

09052026

