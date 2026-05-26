Τέσσερις μηχανισμοί Seatrac στις παραλίες του Δήμου Αγίου Νικολάου για την αυτόνομη πρόσβαση των ΑμεΑ στη θάλασσα

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 26 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 26/05/2026
Ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της ισότιμης πρόσβασης στις παραλίες του Δήμου Αγίου Νικολάου ολοκληρώθηκε, με την τοποθέτηση τριών νέων μηχανισμών αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα (Seatrac) στις παραλίες της Άμμου και του Αλμυρού στον Άγιο Νικόλαο και στην κεντρική παραλία της Ελούντας.

Η δράση υλοποιήθηκε από τη Δημοτική Αρχή Αγίου Νικολάου μέσω της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.), στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας και τη δημιουργία ενός πιο φιλικού και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος για τα Άτομα με Αναπηρία και τα άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 235.595 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ε.Σ.Α.Α.).

Με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων Seatrac, δίνεται πλέον η δυνατότητα σε περισσότερους συμπολίτες και επισκέπτες με κινητικά προβλήματα να απολαμβάνουν τη θάλασσα με αυτονομία, ασφάλεια και αξιοπρέπεια, ενισχύοντας παράλληλα τον κοινωνικό χαρακτήρα και τη σύγχρονη εικόνα των παραλιών του Δήμου.

Υπενθυμίζεται ότι από το 2024 λειτουργεί ήδη μηχανισμός Seatrac στην παραλία της Κιτροπλατείας, η χρήση του οποίου έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τα Άτομα με Αναπηρία, όσο και για τις οικογένειες και τους συνοδούς τους.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης αναφέρει:

«Η τοποθέτηση των νέων μηχανισμών Seatrac στις παραλίες του Δήμου μας είναι μια παρέμβαση που διευκολύνει την καθημερινότητα των συμπολιτών και των επισκεπτών μας με κινητικές δυσκολίες. Στόχος μας είναι οι παραλίες του Αγίου Νικολάου να είναι προσβάσιμες σε όλους. Συνεχίζουμε με συνέπεια να ενισχύουμε την προσβασιμότητα και την κοινωνική συμπερίληψη στον τόπο μας».

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Δ.Α.Ε.Α.Ν. κ. Γιώργο Αστρουλάκη και το προσωπικό για την ολοκλήρωση του έργου.

