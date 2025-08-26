CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Τέσσερα Τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ απονέμουν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 26/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 26/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
elmepa
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), ανακοινώνει ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, της πρόσφατα ιδρυθείσας Πολυτεχνικής Σχολής, εντάχθηκε στα προπτυχιακά τμήματα που χορηγούν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master, επίπεδο 7 κατά το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων).

Η απόφαση υπογράφεται από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Νίκο Παπαϊωάννου, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (συνεδρίαση 81/22-07-2025, Δημοσίευση ΦΕΚ 4528/τ.Β/20-08-2025).

ΧΡΥΣΟΣ

Συνολικά, το ΕΛΜΕΠΑ, με αυτή την απόφαση, διαθέτει πλέον τέσσερα (4) τμήματα που χορηγούν τίτλους σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master):

  • Τμήμα Γεωπονίας (Σχολή Γεωπονικών Επιστημών)
  • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πολυτεχνική Σχολή)
  • Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Πολυτεχνική Σχολή)
  • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Πολυτεχνική Σχολή).

Η ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής στο ΕΛΜΕΠΑ και η ένταξη του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών στα Τμήματα που προσφέρουν πενταετή κύκλο προπτυχιακών σπουδών με ισοτιμία μεταπτυχιακού τίτλου ενισχύουν σημαντικά τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό ρόλο του Ιδρύματος, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία στο χώρο της δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα.

NOVA

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 26/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 26/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Συνάντηση του προέδρου του Επιμελητηρίου Λασιθίου με τον Σύνδεσμο Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων Μεραμπέλλου

26/08/2025

Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος: «Δεν θα επιτρέψουμε παρεμβάσεις στο αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας»

26/08/2025

Ένας παιδοψυχίατρος για πάνω από 2.500 παιδιά στην Κρήτη!

26/08/2025

Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη 27/8 σε περιοχές του δήμου Αγίου Νικολάου

26/08/2025

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατατάσσεται στα κορυφαία του κόσμου

26/08/2025

Αγιος Νικόλαος: Πρόσληψη παιδιάτρου για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου

26/08/2025

Η εκδήλωση για τη σωτηρία του μνημείου της Παπούρας

26/08/2025

Διακοπή ρεύματος την Τρίτη 26/8 σε περιοχές του νομού Λασιθίου

26/08/2025
epimelitirio lasithiou

Υπόμνημα του Επιμελητηρίου Λασιθίου για το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος

25/08/2025

Το Ηράκλειο τίμησε τον Άγιο Τίτο και την μνήμη των σφαγιασθέντων Μαρτύρων της 25ης Αυγούστου 1898

25/08/2025
Back to top button