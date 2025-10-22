Τέλος 3 ευρώ ανά επιβάτη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης»

Τέλος 3 ευρώ ανά επιβάτη θεσπίστηκε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή αερολιμενάρχη, Ιάκωβου Ουρανού, το «Τέλος Επιβατών Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου» (ΚΑΗΚ) επιβάλλεται για τη χρηματοδότηση του κόστους των – σχετικών με τον τερματικό σταθμό – υπηρεσιών του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου έως την έναρξη λειτουργίας του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι (ΔΑΗΚ), καθώς και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και παρεχόμενων υπηρεσιών, αποσκοπώντας στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των ταξιδιωτών και των λειτουργιών του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με το metaforespress.gr, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του «Τέλους Επιβατών ΚΑΗΚ»: