ΚΡΗΤΗ
Τέλος 3 ευρώ ανά επιβάτη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης»
Τέλος 3 ευρώ ανά επιβάτη θεσπίστηκε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή αερολιμενάρχη, Ιάκωβου Ουρανού, το «Τέλος Επιβατών Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου» (ΚΑΗΚ) επιβάλλεται για τη χρηματοδότηση του κόστους των – σχετικών με τον τερματικό σταθμό – υπηρεσιών του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου έως την έναρξη λειτουργίας του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι (ΔΑΗΚ), καθώς και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και παρεχόμενων υπηρεσιών, αποσκοπώντας στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των ταξιδιωτών και των λειτουργιών του αεροδρομίου.
Σύμφωνα με το metaforespress.gr, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του «Τέλους Επιβατών ΚΑΗΚ»:
- οι αναχωρούντες επιβάτες ηλικίας έως και δύο ετών,
- τα μέλη του πληρώματος των αεροσκαφών καθώς και τα μέλη του πληρώματος που επιβιβάζονται για ανάληψη υπηρεσίας σε άλλο σταθμό για αντικατάσταση των εν υπηρεσία πληρωμάτων και
- οι αεροπορικώς διερχόμενοι επιβάτες, οι οποίοι συνεχίζουν το ταξίδι τους με το ίδιο αεροσκάφος και παραμένουν σε ελεγχόμενους χώρους (direct transit) καθώς και οι επιβάτες που αφικνούνται στον ΚΑΗΚ, λόγω έκτακτης ανάγκης, βλάβης, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας, ανεξαρτήτως αν εξέλθουν από τον τελωνειακά ελεγχόμενο χώρο ή συνεχίζουν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος την ίδια ή άλλη μέρα.
