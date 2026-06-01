Η τελετή ορκωμοσίας του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Αγίου Νικολάου του ΕΛΜΕΠΑ

Στην τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Αγίου Νικολάου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, στις εγκαταστάσεις της Σχολής στα Λακώνια, παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, εκφράζοντας τη διαρκή στήριξη της Δημοτικής Αρχής προς την πανεπιστημιακή κοινότητα της πόλης.

Ο Δήμαρχος συνεχάρη θερμά τους νέους πτυχιούχους, μεταπτυχιακούς αποφοίτους και τον νέο διδάκτορα του Τμήματος για την επιτυχία τους, ευχόμενος σε όλους πρόοδο και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας τους και επισημαίνοντας ότι η γνώση και η εξειδίκευση αποτελούν πολύτιμα εφόδια για την επαγγελματική και προσωπική τους εξέλιξη.

Παράλληλα, απηύθυνε θερμά συγχαρητήρια στα μέλη ΔΕΠ, στη διοίκηση του Τμήματος και στις οικογένειες των νέων επιστημόνων που στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθεια των αποφοίτων.

Ο κ. Μενεγάκης υπογράμμισε τη σημασία που έχει για τον Άγιο Νικόλαο η λειτουργία και η αναπτυξιακή πορεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας της πόλης, προσελκύοντας φοιτητές, ερευνητές και επιστημονικό προσωπικό και δημιουργώντας νέες προοπτικές για την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Όπως τόνισε, ο Δήμος Αγίου Νικολάου στηρίζει διαχρονικά την παρουσία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της στην παραγωγή γνώσης, την καινοτομία και την ανάπτυξη του τόπου. Παράλληλα, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και ενδυνάμωσης της παρουσίας πανεπιστημιακών δομών στον Άγιο Νικόλαο, επισημαίνοντας ότι αυτή μπορεί να δημιουργήσει νέες εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές προοπτικές για την περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στους εργαζόμενους της αυτοδιοίκησης που συγκαταλέγονται μεταξύ των αποφοίτων της φετινής ορκωμοσίας. Ο κ. Γιάννης Παπαδομιχελάκης, συμβασιούχος υπάλληλος του Δήμου Αγίου Νικολάου, και η κ. Βαγγελιώ Αγγελάκη, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, ολοκλήρωσαν με επιτυχία το μεταπτυχιακό τους πρόγραμμα, ενώ η κ. Ελένη Λαζαράκη, υπάλληλος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου, έλαβε το προπτυχιακό της πτυχίο. Η Δημοτική Αρχή τους συγχαίρει θερμά για τη θέληση και την επιμονή που επέδειξαν, συνδυάζοντας τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις με τις ακαδημαϊκές τους σπουδές.

Παράλληλα, ο Δήμος Αγίου Νικολάου στηρίζει έμπρακτα τη δια βίου μάθηση των εργαζομένων του, ενθαρρύνοντάς τους να αξιοποιούν τις δυνατότητες φοίτησης που παρέχει το ΕΛΜΕΠΑ μέσω των θέσεων που διατίθενται κάθε χρόνο για στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης

Παρόντες στην τελετή ορκωμοσίας, εκ μέρους του Δήμου Αγίου Νικολάου, ήταν επίσης οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Γιώργος Αρακαδάκης και Γεωργία Πολυχρονάκη και ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Αγαπητός.